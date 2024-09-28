Sürücüler Bu Haber Size: O Cezalar İptal Edildi Paralar İade Edilecek

Mahkeme, radar cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen cezayı iptal etti. Bu karar, hız tespit cihazlarının hata payı ve hız toleranslarını birlikte değerlendirerek sürücülere küçük farklarla hız sınırını aşma durumlarında cezalara itiraz hakkı tanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre, İzmir'deki bu dava sonucunda sürücüler, radar hız cezalarına karşı yasal yollarla itiraz edebilecek ve haksız yere ödenen cezaların iadesini talep edebilecek.