Sürücüler Bu Haber Size: O Cezalar İptal Edildi Paralar İade Edilecek
İzmir Menemen'de bir avukat, trafikte hız sınırını sadece 3 kilometre ile aştığı için aldığı radar cezasına itiraz etti ve mahkeme bu itirazı haklı bularak cezayı iptal etti. Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu karar, radar hız cezalarına karşı önemli bir emsal oluşturdu. Karara göre, hız sınırını sadece birkaç kilometre aşan sürücüler, radar cihazlarının hata payı göz önüne alınarak cezalarını iptal ettirebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme, radar cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen cezayı iptal etti. Bu karar, hız tespit cihazlarının hata payı ve hız toleranslarını birlikte değerlendirerek sürücülere küçük farklarla hız sınırını aşma durumlarında cezalara itiraz hakkı tanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre, İzmir'deki bu dava sonucunda sürücüler, radar hız cezalarına karşı yasal yollarla itiraz edebilecek ve haksız yere ödenen cezaların iadesini talep edebilecek.
KRİTİK 15 GÜN DETAYI
Türkiye'de hız sınırını yüzde 10 ila 30 arasında aşan sürücüler 1.506 TL ceza öderken, yüzde 30-50 arası aşımda ceza 3.135 TL'ye yükseliyor. Hız sınırını yüzde 50'nin üzerinde aşanlar ise 6.439 TL ceza ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yapan sürücülere yüzde 25 indirim uygulanıyor.