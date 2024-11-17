Sürücü Kurslarına Dev Zam Geliyor! Ehliyet Almayı Düşünenler Dikkat

ZAM TALEPLERİNİN GEREKÇELERİ

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, artan akaryakıt fiyatları, enflasyon ve asgari ücretteki yükselişin göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenle komisyon toplantısında yüzde 60 ila 70 oranında zam talep edeceklerini belirtti.