Sürücü Kurslarına Dev Zam Geliyor! Ehliyet Almayı Düşünenler Dikkat
Yeni yılda sürücü kurslarında önemli fiyat artışı bekleniyor. İstanbul’da öngörülen zam oranı yüzde 70, Ankara’da ise yüzde 45 civarında olacak.
Kaynak: NTV
Yeni tarifeler, ocak ayında toplanacak komisyon tarafından belirlenecek. Bu artışın öncesinde ehliyet kurslarına yoğun talep yaşanıyor.
ZAM TALEPLERİNİN GEREKÇELERİ
İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, artan akaryakıt fiyatları, enflasyon ve asgari ücretteki yükselişin göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenle komisyon toplantısında yüzde 60 ila 70 oranında zam talep edeceklerini belirtti.
YENİ TARİFELER VE FİYAT ARTIŞI
Sürücü kurslarında yeni taban fiyatlar, ocak ayında yapılacak komisyon toplantısı sonrasında netleşecek. Şubat ayından itibaren yeni fiyatların uygulamaya konması bekleniyor.
KURSLARA YOĞUN TALEP
Zam öncesinde sürücü kurslarına talep artmış durumda. Zamdan etkilenmeden kayıt yaptırmak isteyenlerin ilgisi nedeniyle kurslarda doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı.