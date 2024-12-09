Suriyeliler Evlerine Dönerse Kira ve Ev Fiyatları Düşer mi?
Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin bir kısmının ülkelerine dönmesi ev ve kira fiyatlarını nasıl etkileyeceği en merak edilen konulardan biri haline geldi. Yüksek kiralar ve ev bulamama sorununun artışı son dönemde kiracıları epey zorlarken uzmanlar konut piyasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyelinin bir kısmının ülkelerine dönmesi beklenirken, bu durumun ülkemizdeki konut piyasasını, özellikle de kira fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Sektör uzmanları, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
SURİYELİLER DÖNERSE KİRALAR DÜŞER Mİ?
Uzmanlara göre, Suriyelilerin dönüşü kira fiyatlarında düşüşe neden olabilir. İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kiraların normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını öngörüyor. Akdoğan, "Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzının artacağını düşünüyoruz" dedi.
KİRALARIN BİR SÜRE ARTMASI DURABİLİR
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da benzer görüşlere sahip. Aşa, Suriyelilerin genellikle birkaç aile bir araya gelerek yüksek kiraları ödeyebildiğini ve bu durumun bölgedeki kiraları yükselttiğini belirtiyor. Suriyelilerin dönüşünün kiraları kısmen düşürebileceğini ve bir süre artmamasını sağlayacağını ifade ediyor.
"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR"
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise durumun netlik kazanması için henüz erken olduğunu belirtti. Özcan, "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Orada nasıl bir düzen olacak, Suriyeliler geri dönecek mi, ne kadarı dönecek bilmiyoruz" diye konuştu.
"KİRALAR HEMEN DÜŞMEZ BİR SÜRE STABİL KALIR"
Özcan, "Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin ortalama 600 bin konutta yaşadığını düşünürsek, bunların yarısının veya yarıya yakınının İstanbul'da olduğunu kabul edersek megakentteki 300 bin konutta Suriyeliler kalıyor diyebiliriz. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır.
Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Ancak 1,5-2 milyonunun döneceği belirtiliyor. Bu da özellikle kiralık konutlara olumlu yansıyacaktır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz" dedi.