Suriyeliler Evlerine Dönerse Kira ve Ev Fiyatları Düşer mi?

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise durumun netlik kazanması için henüz erken olduğunu belirtti. Özcan, "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Orada nasıl bir düzen olacak, Suriyeliler geri dönecek mi, ne kadarı dönecek bilmiyoruz" diye konuştu.