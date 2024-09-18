Süper Meyvenin Hasadı Başladı! Kilosu Rekor Fiyata Satılıyor

Çiftçi Haydar Gümüşbaş, bu yıl ilk kez yetiştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladıklarını belirterek, yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini söyledi. Vitamin ve antioksidan açısından zengin olan aronya, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kalp sağlığına katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Hem taze hem de ilaç sanayisinde kullanılan aronya, diyabet ve kanser hastaları tarafından da ilgi görüyor.