Süper Meyvenin Hasadı Başladı! Kilosu Rekor Fiyata Satılıyor
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde ilk kez aronya meyvesinin hasadı yapıldı. "Süper meyve" olarak bilinen ve tıbbi bitkiler sınıfında yer alan aronya, kilosu 200 TL'den satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA
Çiftçi Haydar Gümüşbaş, bu yıl ilk kez yetiştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladıklarını belirterek, yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini söyledi. Vitamin ve antioksidan açısından zengin olan aronya, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kalp sağlığına katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Hem taze hem de ilaç sanayisinde kullanılan aronya, diyabet ve kanser hastaları tarafından da ilgi görüyor.
Gümüşbaş, "Aronya tıbbi aromatik özellikleriyle bilinen bir meyve. Perakende olarak satışa sunduğumuz meyvenin bir kısmını talep olması durumunda toptan olarak da göndereceğiz" dedi. Kırıkkale'de aronya yetiştiriciliğinin henüz yaygın olmadığını belirten Gümüşbaş, bu ürünün Marmara Bölgesi'nde daha yoğun şekilde yetiştirildiğini vurguladı.
Gümüşbaş, aronya meyvesini Kırıkkale'de tanıtım amacıyla 200 TL'den satışa sunduklarını, kuru meyve fiyatının ise henüz belirlenmediğini ifade ederek, "İnternet üzerinden aronya fiyatları 300-350 TL arasında değişiyor, ancak biz daha uygun fiyattan sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.