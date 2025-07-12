Su Faturasını Yüzde 80’e Düşüren Basit Yöntem! Cebinizden Daha Az Para Çıkacak

BİTKİ SULAMADA DOĞRU ZAMANLAMA VE YAĞMUR SUYU KULLANIMI

Bahçe ve balkon bitkileri sabah erken ya da akşam geç saatlerde sulanmalı; böylece suyun buharlaşması en aza indirgeniyor. Yağmur suyunun toplanıp kullanılması da doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sağlıyor.

FARKINDALIK VE BİRLİKTE HAREKET ÖNEMLİ

Su tasarrufu bireysel bir çaba olmaktan öte, aile ve çevreyle paylaşılması gereken bir bilinç meselesi. Evde herkesin su tüketimi konusunda bilgilendirilmesi, ortak adımların atılmasını kolaylaştırıyor ve tasarrufun etkisini artırıyor.

Su faturalarını düşürmek isteyenler, bu yöntemleri hayata geçirerek hem cebini koruyabilir hem de sürdürülebilir bir yaşam için katkı sağlayabilir.