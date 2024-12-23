Su Faturasını Yarı Yarıya Düşürmenin Basit Yolu! Cebinizden Daha Az Para Çıkacak

Günlük yaşamda suyun nasıl tüketildiğini değerlendirmek, israfı önlemenin ilk adımıdır. Örneğin, duş sırasında kullanılan su miktarını azaltmak, hem çevreyi korur hem de bütçeye katkı sağlar. Dakikada ortalama 15-20 litre suyun harcandığı düşünüldüğünde, duş süresini 5 dakika ile sınırlandırmak önemli bir tasarruf sağlayabilir.

Diş fırçalarken ya da bulaşık yıkarken musluğun açık bırakılmaması gibi basit alışkanlıklar, yıllık su tüketimini büyük ölçüde azaltır. Bunun yanı sıra, evdeki muslukların sıkıca kapalı olduğundan emin olmak, su israfını önlemek adına atılacak en kolay ve etkili adımlardan biridir.