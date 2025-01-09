Stellantis-Tofaş'tan 400 Milyon Euroluk Hamle! Rekabet Kurulu Devrede

İLK KARARDA RET GEREKÇESİ

Geçtiğimiz yıl Rekabet Kurumu, iki şirket arasında yapılan 400 milyon euroluk (yaklaşık 420 milyon dolar) anlaşmayı reddetmişti. Ret kararına gerekçe olarak, Stellantis ve Tofaş'ın, düzenleyici kaygıları gidermek adına yeterli taahhütlerde bulunmaması gösterilmişti. Bu karar, Tofaş'ın Stellantis markaları olan Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles’i Türkiye genelinde ithal etme ve dağıtma konusundaki münhasır haklarını engellemişti.