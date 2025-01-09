Stellantis-Tofaş'tan 400 Milyon Euroluk Hamle! Rekabet Kurulu Devrede
Rekabet Kurulu, Stellantis N.V. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. arasında gerçekleştirilen 400 milyon euroluk anlaşmayı yeniden değerlendirmek üzere dün toplandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kurul, Stellantis’in Türkiye'deki yerel dağıtım operasyonlarını Tofaş’a devretme kararını yeniden inceleyecek.
İLK KARARDA RET GEREKÇESİ
Geçtiğimiz yıl Rekabet Kurumu, iki şirket arasında yapılan 400 milyon euroluk (yaklaşık 420 milyon dolar) anlaşmayı reddetmişti. Ret kararına gerekçe olarak, Stellantis ve Tofaş'ın, düzenleyici kaygıları gidermek adına yeterli taahhütlerde bulunmaması gösterilmişti. Bu karar, Tofaş'ın Stellantis markaları olan Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles’i Türkiye genelinde ithal etme ve dağıtma konusundaki münhasır haklarını engellemişti.
KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Bloomberg’in geçen ay yayımladığı bir habere göre, Rekabet Kurumu, hükümet yetkilileri ve Tofaş yöneticileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kararını tekrar değerlendirmeye hazırlanıyordu. Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda, Stellantis-Tofaş iş birliğine dair yeni bir karar