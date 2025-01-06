Starbucks'tan Flaş Türkiye Kararı: Fazladan Para Alınıyordu Artık Ücretsiz Oldu
Yeni yılla birlikte kahve fiyatlarına yüzde 36 oranında zam yapan Starbucks'tan flaş Türkiye kararı! Artık soya, badem ve yulaf gibi bitki bazlı süt alternatifleri tüm içeceklerde ücretsiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks, geçtiğimiz hafta kahve fiyatlarına zam yapmasının ardından yeni bir karar daha alarak bitki bazlı süt alternatiflerini ücretsiz hale getirdi. Bu uygulama, diğer ülkelerde uzun süredir devam ederken artık Türkiye'de de geçerli olacak.
Starbucks'ın yeni CEO’su Brian Niccol liderliğinde alınan bu karar, markanın müşteri memnuniyetini artırma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.
Niccol, soya, badem ve yulaf gibi bitki bazlı süt alternatiflerinin tüm içeceklerde ücretsiz sunulacağını duyurdu.
Starbucks Türkiye, bu adımı sosyal medya hesapları üzerinden müşterileriyle paylaşarak, müşteri deneyimini iyileştirme çabalarına vurgu yaptı.
STARBUCKS 2025 YENİ ZAMLI FİYATLAR
2025 yılına fiyat artışlarıyla giren Starbucks Türkiye, kahve fiyatlarında yüzde 36’ya varan zamlar yaptı. Bu zamlar, kahve severler arasında geniş yankı uyandırdı. Fiyat artışları sonrası dikkat çeken yeni ürün fiyatları şu şekilde...
Filtre Kahve:
Küçük boy: 95 TL
Orta boy: 105 TL
Büyük boy: 115 TL
Americano:
Küçük boy: 102 TL
Orta boy: 114 TL
Büyük boy: 126 TL
Pistachio Latte ve Iced Pistachio Latte:
Küçük boy: 160 TL
Orta boy: 170 TL
Büyük boy: 180 TL
Pistachio Creme Frappuccino:
Küçük boy: 165 TL
Orta boy: 175 TL
Büyük boy: 185 TL