Starbucks'tan Flaş Türkiye Kararı: Fazladan Para Alınıyordu Artık Ücretsiz Oldu

Starbucks, geçtiğimiz hafta kahve fiyatlarına zam yapmasının ardından yeni bir karar daha alarak bitki bazlı süt alternatiflerini ücretsiz hale getirdi. Bu uygulama, diğer ülkelerde uzun süredir devam ederken artık Türkiye'de de geçerli olacak.

Starbucks'ın yeni CEO’su Brian Niccol liderliğinde alınan bu karar, markanın müşteri memnuniyetini artırma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.