Starbucks'ta Ücretsiz Dönem Başladı: Türkiye'ye de Gelecek mi?
Küresel kahve zinciri Starbucks, Çin pazarındaki yoğun rekabet karşısında dikkat çeken bir uygulamayı devreye soktu. Şirket, ülkenin güneyinde yer alan Guangdong Eyaleti’ndeki bazı şubelerinde ücretsiz çalışma odaları hizmetini başlattı. Uygulamanın tüketici ilgisini artırması halinde Türkiye gibi diğer pazarlara da yayılması gündemde.
Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ücretsiz çalışma alanları başta teknoloji ve üretim merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde hayata geçirildi. Bu adım, özellikle genç profesyonelleri ve mobil çalışanları yeniden mağaza ortamına çekmeyi hedefliyor.
Uygulama kapsamında ayrılan özel alanlarda, müşteriler ücretsiz internet bağlantısı ve sessiz bir ortam eşliğinde çalışmalarını sürdürebiliyor. Starbucks, bu hizmetle yalnızca kahve sunan bir marka olmanın ötesine geçerek, mağazalarını ev ile ofis arasında bir sosyal alan olarak konumlandırmaya devam ediyor.
REKABET KIZIŞINCA YENİ STRATEJİLER DEVREYE GİRDİ
Starbucks’ın Çin’deki hamlesi, pazarda hızla büyüyen yerli rakipler — özellikle fiyat avantajı sunan Luckin Coffee ve popüler çay zincirleri — karşısında müşteri sadakatini artırma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Şirket, uzun vadeli büyüme planları doğrultusunda hizmet yelpazesini genişletme stratejisi izliyor.
TÜRKİYE İÇİN SİNYAL OLABİLİR
Bu yenilikçi hizmetin, kahve kültürünün oldukça gelişmiş olduğu Türkiye’de de ilgi görebileceği belirtiliyor. Çin'deki pilot uygulamanın başarılı olması halinde, Starbucks’ın benzer çalışma alanı konseptini Türkiye gibi büyük pazarlara taşıması ihtimal dahilinde.