Starbucks'ta Ücretsiz Dönem Başladı: Türkiye'ye de Gelecek mi?

Uygulama kapsamında ayrılan özel alanlarda, müşteriler ücretsiz internet bağlantısı ve sessiz bir ortam eşliğinde çalışmalarını sürdürebiliyor. Starbucks, bu hizmetle yalnızca kahve sunan bir marka olmanın ötesine geçerek, mağazalarını ev ile ofis arasında bir sosyal alan olarak konumlandırmaya devam ediyor.