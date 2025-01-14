Starbucks'ta Bir Devir Kapanıyor: Artık Zorunlu Olacak

Starbucks'ın bu kararı almasındaki en büyük neden, artan güvenlik endişeleri. Şirket, bu yeni uygulamayla şubelerindeki güvenliği artırmayı ve çalışanlarını korumayı amaçlıyor. Ancak bu karar, bazı müşteriler tarafından eleştiriliyor. Müşteriler, Starbucks şubelerini üçüncü bir alan olarak görerek, herhangi bir ürün satın almadan da bu mekanları kullanabilme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar.