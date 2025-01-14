Starbucks'ta Bir Devir Kapanıyor: Artık Zorunlu Olacak
Dünyanın en sevilen kahve zincirlerinden Starbucks'ta, artık alışveriş yapmayan kafe ve tuvaletleri kullanamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en sevilen kahve zincirlerinden Starbucks, Kuzey Amerika’da müşteri ve çalışan güvenliğini gerekçe göstererek önemli bir değişikliğe gidiyor. Artık alışveriş yapmayan müşteriler, Starbucks şubelerindeki kafe ve tuvaletleri kullanamayacak. Bu karar, özellikle öğrenciler ve uzaktan çalışanlar gibi uzun süreli oturma ihtiyacı duyan müşterileri doğrudan etkiliyor.
TÜRKİYE'YE DE GELECEK Mİ?
Starbucks'ın bu uygulaması, ilk olarak Kuzey Amerika'da başlatılsa da, gelecekte diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Şirket, daha önce de bazı bölgelerde benzer uygulamalar denemiş ve başarılı olmuştu. Bu nedenle, Türkiye'nin de bu uygulamadan etkilenme olasılığı oldukça yüksek.
Ferah ve konforlu ortamlarıyla bilinen Starbucks şubeleri, uzun saatler boyunca çalışmak isteyenler için popüler bir tercih. Bu yeni kuralın Türkiye'deki şubelere de yansıtılması durumunda, pek çok müşteri alışkanlıklarının değişmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Starbucks'ın bu kararı almasındaki en büyük neden, artan güvenlik endişeleri. Şirket, bu yeni uygulamayla şubelerindeki güvenliği artırmayı ve çalışanlarını korumayı amaçlıyor. Ancak bu karar, bazı müşteriler tarafından eleştiriliyor. Müşteriler, Starbucks şubelerini üçüncü bir alan olarak görerek, herhangi bir ürün satın almadan da bu mekanları kullanabilme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar.