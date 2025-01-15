Starbucks Düğmeye Bastı: Artık Dükkana Adım Bile Atmayacaklar

DÜKKANA ADIM ATAMAYACAKLAR

Starbucks Kuzey Amerika Başkanı Sara Trilling, çalışanlara gönderdiği bir mesajda, "Alanlarımızın nasıl kullanılacağı ve kimlerin kullanabileceği konusunda beklentileri yeniden belirlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Trilling, müşterilerin temiz ve güvenli bir ortam beklentisinin yanı sıra çalışanların da şirketin herkese açık politika nedeniyle endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Yeni politikalar kapsamında mağazalara, taciz, tehdit, şiddet, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilenciliği yasaklayan tabelalar yerleştirilecek. Bu değişikliklerle Starbucks, müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı önlemeyi hedeflediğini belirtti.