Starbucks Düğmeye Bastı: Artık Dükkana Adım Bile Atmayacaklar
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Kuzey Amerika'daki mağazalarında müşterilerin ve çalışanların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks, bu ay Kuzey Amerika genelinde uygulamaya koyduğu yeni davranış kurallarıyla, yaklaşık yedi yıldır yürürlükte olan ve halkın satın alma yapmadan mağaza ve tuvaletleri kullanmasına izin veren politikasını değiştirdi.
DÜKKANA ADIM ATAMAYACAKLAR
Starbucks Kuzey Amerika Başkanı Sara Trilling, çalışanlara gönderdiği bir mesajda, "Alanlarımızın nasıl kullanılacağı ve kimlerin kullanabileceği konusunda beklentileri yeniden belirlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Trilling, müşterilerin temiz ve güvenli bir ortam beklentisinin yanı sıra çalışanların da şirketin herkese açık politika nedeniyle endişelerini dile getirdiğini belirtti.
Yeni politikalar kapsamında mağazalara, taciz, tehdit, şiddet, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilenciliği yasaklayan tabelalar yerleştirilecek. Bu değişikliklerle Starbucks, müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı önlemeyi hedeflediğini belirtti.
2018’DEKİ OLAY DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTU
Starbucks, 2018 yılında Philadelphia'daki bir şubesinde yaşanan olayın ardından, satın alma yapılmasa bile mağazalarına ve tuvaletlerine erişim izni veren bir politika uygulamaya başlamıştı. Olayda, herhangi bir ürün satın almadan mağazada bulunan iki adam, çalışanların çağrısı üzerine polis tarafından tutuklanmıştı. Kamuoyunda büyük tepki çeken bu olay, Starbucks'ın ABD’deki tüm şubelerini bir günlüğüne kapatarak ırksal duyarlılık eğitimi düzenlemesine yol açmıştı. Bu olayın ardından ise şirket, herkese açık bir politika benimsemişti.