SSK ve Bağkur'luların Maaşına Ek Bu Ödeme de Yatacak! Son Anda Duyuruldu

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. Emekli maaş ödemeleri ise 17 Ekim'de başlayarak 28 Ekim'e kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Emekliler, maaş ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, ek ödemelerle ilgili yeni bilgiler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak açıklama geldi. Ekim ayında emeklilerin hesabına maaşlarıyla birlikte bu ödeme de yatırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi