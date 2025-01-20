SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak

Ziraat Bankası’nda maaşı bulunan tüm emekliler, 17 bin TL’ye kadar kredi kullanma fırsatı yakalıyor. Bu kredi, ev tadilatı, çocukların eğitim masrafları veya beklenmedik ihtiyaçlar gibi çeşitli durumlarda emeklilerin imdadına yetişiyor.