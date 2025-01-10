SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, emeklilik bekleyen milyonlarca esnafı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Memiş, 2025 yılında küçük esnaf için erken emeklilik hakkı sağlayacak bir düzenlemenin yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor - Resim: 1

İslam Memiş, köşe yazısında, yeni düzenleme ile Bağ-Kur sigortalısı küçük esnafın prim gün şartında büyük bir indirime gidilebileceğini ifade etti. Memiş, “Normalde 9.000 gün olarak aranan prim ödeme şartı, yeni düzenleme ile 7.200 güne düşürülüyor. Bu değişiklikle küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak” dedi.

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SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor - Resim: 2

PRİM GÜNLERİ EŞİTLENİYOR

Memiş, mevcut durumda SSK’lıların 7.200 gün primle emeklilik hakkına sahip olduğunu, ancak Bağ-Kurluların 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak, bu durumun yıllardır büyük bir eşitsizlik yarattığını belirtti. Yeni düzenleme ile Bağ-Kurluların da SSK’lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olabileceğini vurguladı.

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SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor - Resim: 3

CUMHURBAŞKANI’DAN SİNYAL GELMİŞTİ

2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnafın erken emekli olabilmesine yönelik bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak söz konusu düzenleme o yıl hayata geçirilmemişti.

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SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor - Resim: 4

Erken emeklilik düzenlemesinin bu yıl içinde yürürlüğe girip girmeyeceği netlik kazanmış değil. Ancak, küçük esnafı kapsayan bu düzenleme gerçekleşirse, milyonlarca kişinin emeklilik şartları önemli ölçüde kolaylaşacak.

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