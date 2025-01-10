SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor

İslam Memiş, köşe yazısında, yeni düzenleme ile Bağ-Kur sigortalısı küçük esnafın prim gün şartında büyük bir indirime gidilebileceğini ifade etti. Memiş, “Normalde 9.000 gün olarak aranan prim ödeme şartı, yeni düzenleme ile 7.200 güne düşürülüyor. Bu değişiklikle küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak” dedi.