SSK ve Bağ-Kurlular Yaşadı! İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: 5 Yıl Erken Emekli Olma Hakkı Geliyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, emeklilik bekleyen milyonlarca esnafı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Memiş, 2025 yılında küçük esnaf için erken emeklilik hakkı sağlayacak bir düzenlemenin yürürlüğe girebileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, köşe yazısında, yeni düzenleme ile Bağ-Kur sigortalısı küçük esnafın prim gün şartında büyük bir indirime gidilebileceğini ifade etti. Memiş, “Normalde 9.000 gün olarak aranan prim ödeme şartı, yeni düzenleme ile 7.200 güne düşürülüyor. Bu değişiklikle küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak” dedi.
PRİM GÜNLERİ EŞİTLENİYOR
Memiş, mevcut durumda SSK’lıların 7.200 gün primle emeklilik hakkına sahip olduğunu, ancak Bağ-Kurluların 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak, bu durumun yıllardır büyük bir eşitsizlik yarattığını belirtti. Yeni düzenleme ile Bağ-Kurluların da SSK’lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olabileceğini vurguladı.
CUMHURBAŞKANI’DAN SİNYAL GELMİŞTİ
2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnafın erken emekli olabilmesine yönelik bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak söz konusu düzenleme o yıl hayata geçirilmemişti.
Erken emeklilik düzenlemesinin bu yıl içinde yürürlüğe girip girmeyeceği netlik kazanmış değil. Ancak, küçük esnafı kapsayan bu düzenleme gerçekleşirse, milyonlarca kişinin emeklilik şartları önemli ölçüde kolaylaşacak.