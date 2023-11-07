SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti

İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.