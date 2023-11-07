SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti

SSK ve Bağ-Kur'lular için kasım ayı ödeme tarihleri belli oldu.

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 1

Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini açıkladı.

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 2

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 3

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 4

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 5

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 6

4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 7

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 8

İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 9

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti - Resim: 10
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