SSK ve Bağ-Kur’lular Dikkat: Emeklilikte Sistem Tümden Değişiyor! Kadın Erkek Herkesi İlgilendiriyor

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik yaşının artırılacağına dair söylentilere kesin bir yanıt verdi. Orta Vadeli Program kapsamında emeklilik sistemiyle ilgili planlar ve kademeli emeklilik gibi konuların tartışıldığı bu günlerde, Karakaş'ın açıklamaları gündem oldu.

‘EMEKLİLİK YAŞI 70 YAŞINA…’

Karakaş, emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesinin mümkün olmadığını belirtti ve "Emeklilik yaşıyla ilgili biz bir yanlışı düzeltelim. Emeklilik yaşı 70 yaşına çıkmaz. Biz zaten 2006 yılından bahsettik. 2006 yılında sosyal yönelik reformu yapılırken emeklilik yaşı kadın, erkek 2048-2049 ile zaten 65 olacak. Bizde maksimum 85. Ama EYT ile birlikte değişiklikler oldu. Orada yaş şartı kaldırıldı.

EYT'liler haricinde kalanlarda en erken emeklilik, kadınlarda 58, erkeklerde 60. Kadınların bu avantajı ilerleyen yıllarda ortadan kalkacak. Çünkü bizim aslında sosyal güvenlik sistemimizde kadınlara bir pozitif ayrımcılık var. Mesela kadınlar 50, erkekler 55'ti. Ondan sonra yapılan reformda kadınların 3 yılı gitti. Kadınlara ne oldu? Şimdi 58, erkekler 60. Önümüzdeki yıllarda 2048 yılına geldiğimiz zaman kadın erkek ayrımı ortadan kalkıyor. Herkes 65 yaşında emekli olacak" şeklinde ifadelere yer verdi.