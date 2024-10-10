SSK ve Bağ-Kur’lular Dikkat: Emeklilikte Sistem Tümden Değişiyor! Kadın Erkek Herkesi İlgilendiriyor
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik yaşının artırılacağına dair çıkan iddialara yanıt verirken önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Kaynak: TGRT Haber
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik yaşının artırılacağına dair söylentilere kesin bir yanıt verdi. Orta Vadeli Program kapsamında emeklilik sistemiyle ilgili planlar ve kademeli emeklilik gibi konuların tartışıldığı bu günlerde, Karakaş'ın açıklamaları gündem oldu.
‘EMEKLİLİK YAŞI 70 YAŞINA…’
Karakaş, emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesinin mümkün olmadığını belirtti ve "Emeklilik yaşıyla ilgili biz bir yanlışı düzeltelim. Emeklilik yaşı 70 yaşına çıkmaz. Biz zaten 2006 yılından bahsettik. 2006 yılında sosyal yönelik reformu yapılırken emeklilik yaşı kadın, erkek 2048-2049 ile zaten 65 olacak. Bizde maksimum 85. Ama EYT ile birlikte değişiklikler oldu. Orada yaş şartı kaldırıldı.
EYT'liler haricinde kalanlarda en erken emeklilik, kadınlarda 58, erkeklerde 60. Kadınların bu avantajı ilerleyen yıllarda ortadan kalkacak. Çünkü bizim aslında sosyal güvenlik sistemimizde kadınlara bir pozitif ayrımcılık var. Mesela kadınlar 50, erkekler 55'ti. Ondan sonra yapılan reformda kadınların 3 yılı gitti. Kadınlara ne oldu? Şimdi 58, erkekler 60. Önümüzdeki yıllarda 2048 yılına geldiğimiz zaman kadın erkek ayrımı ortadan kalkıyor. Herkes 65 yaşında emekli olacak" şeklinde ifadelere yer verdi.
‘KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL’
Karakaş, emeklilik yaşının yükseltilmesinin ikinci bir EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) krizine neden olacağını belirtti ve böyle bir gelişmenin siyasi açıdan olası olmadığını vurguladı.
Karakaş konuya ilişkin "Hükümet 25 yıllık EYT sorunu çözmek için o kadar uğraş verirken, Yeni bir EYT mahali vermez. Dolayısıyla yaşını yükseltmesi kesinlikle ben mümkün görmüyorum. Ne kadar açıklama yapılırsa yapılsın, hangi yetkili konuşursa konuşsun, hiç kimse emeklilik yaşını yükseltemez. Zaten emeklilik yaşı 65'e çıkıyor. Siz kalkıp da bu şu anda emeklilikte kademe dediniz. Bunun 70 olması mümkün değil" şeklinde açıklama yaptı.
‘KIYAMET KOPAR’
Karakaş, "Avrupalılar gibi olamayız. 70 yaşında emeklilik gerçeği yansıtmıyor. Çünkü dediğim gibi hiçbir hükümet buna cesaret edemez. Yaptığı zaman ikinci bir EYT'ye yol açar. Yani şu anda 9 Eylül 99'dan sonra sisteme girenler bir gün farkla 17 yıl - 20 yıl zaten geç emekli oluyorlar. Buna karşı ne dediler? Bizim emeklilik sistemimizi kademelendirin, daha adil hale getirin. Şimdi zaten böyle bir sıkıntı varken üstüne emeklilik yaşını birdenbire 65 veya 70'e yükseltirseniz ne olur? Kıyamet kopar. Böyle bir şey hangi hükümet olursa olsun mümkün değil. İşin gerçeği bu" şeklinde konuştu.