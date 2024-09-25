SSK ve Bağ-Kur ve Bütün Emeklilerin 2025 Yılı Kök Maaş Zammı Ortaya Çıktı! İşte Yeni Maaş Tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaş zammı hesaplamaları başladı. Ancak, Ocak 2025 zammı için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları ise Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine ve Orta Vadeli Program’da yer alan hedeflere göre hesaplamalarını sürdürüyor.