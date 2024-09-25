SSK ve Bağ-Kur ve Bütün Emeklilerin 2025 Yılı Kök Maaş Zammı Ortaya Çıktı! İşte Yeni Maaş Tablosu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025’te yapılacak maaş zamlarını merakla bekliyor. Temmuz ayında gerçekleşen zamların beklentileri karşılamaması üzerine, gözler 2025 yılına çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zam için en kritik veri enflasyon oranları olurken, refah payı zammının yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. İşte yeni yıl zam oranı...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaş zammı hesaplamaları başladı. Ancak, Ocak 2025 zammı için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları ise Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine ve Orta Vadeli Program’da yer alan hedeflere göre hesaplamalarını sürdürüyor.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2024 yılı enflasyonu %42 civarında olacak. Ancak Orta Vadeli Program’da bu hedef %45’e kadar güncellendi. Yapılan bu tahminler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına %14-15 oranında zam yapılması bekleniyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’a göre, en düşük emekli maaşı için %20 oranında bir zam öngörülüyor. Temmuz ayında 12.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının, Ocak 2025’te 15.000 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak emekli maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 16 milyondan fazla vatandaş emeklilik hakkı kazanmıştı. Şimdi ise tüm emeklilerin gözü 3 Ocak 2025 tarihine çevrildi. Bu tarihte 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte zam oranları netleşecek.