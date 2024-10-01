SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Can Suyu Olacak! 24 Bin Lira Ödenecek

Milyonlarca emekli, ekim ayı banka promosyonlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların sunduğu promosyon miktarları maaşa göre değişiklik gösterirken, ilave hizmetler ve indirim kampanyaları da dikkat çekiyor. Promosyon ödemeleri 5 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor. Özel bankalar arasında artan rekabetle birlikte daha yüksek promosyon teklifleri sunuluyor. Bunun yanında, emeklilere ücretsiz EFT, aidatsız kredi kartı, özel kredi faiz oranları ve kart harcamalarına yönelik nakit ve puan ödemesi gibi avantajlar da sağlanıyor.

Faruk Erdem'in A Para'da yaptığı açıklamada, 24 bin TL'ye kadar promosyon almanın mümkün olduğu belirtti. Erdem, ayrıca emeklilere tanınan cayma hakkı sayesinde, mevcut promosyonunuzu iptal edip daha yüksek bir teklifle yeniden anlaşma yapabileceğini aktardı.

Bankaların ekim ayı itibarıyla sunduğu promosyon rakamları da netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi