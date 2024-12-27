SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Şok: Son 3 Gün! 1 Ocak'tan İtibaren Tamamen Kaldırılıyor
SSK, Bağkur ayrımı olmadan tüm emeklilerin 2024 yılında yararlandığı yüzde 15 indirim, 31 Aralık'ta sona erecek. Milyonlarca emeklinin artık 2025 yılından itibaren cebinden daha fazla para çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonların merakla beklediği asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, şimdi sıra emekli ve memur maaş zammında. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak emekli maaşı ve memur maaşına yapılacak zam oranına çevrilirken milyonlara kötü haber geldi. SSK, Bağkur ayrımı olmadan tüm emeklilerin 2024 yılında yararlandığı yüzde 15 indirim, 31 Aralık'ta sona erecek.
1 OCAK'TAN İTİBAREN İNDİRİM KALDIRILDI
Geçmiş yıllarda Resmi Gazete'de yayımlanarak giren Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılan emekliler, kamu personeline ait sosyal tesislerden yüzde 15 indirimden yararlanabiliyordu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan bu indirim, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren tamamen kaldırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilerin öğretmenevleri, sosyal tesisler, konukevleri ve kamuya ait misafirlerhanelerdeki kamu görevlileriyle aynı şartlarda yüzde 15 indirimle hizmet alabileceğini duyurmuştu. Ancak bu kampanyanın yeni yılda geçerli olup olmadığı kesinleşti. Böylelikle emekliler, kamu sosyal tesislerinde artık 1 Ocak'tan itibaren indirimden faydalanamayacak. Milyonlarca emeklinin artık 2025 yılından itibaren cebinden daha fazla para çıkacak.