SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Şok: Son 3 Gün! 1 Ocak'tan İtibaren Tamamen Kaldırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilerin öğretmenevleri, sosyal tesisler, konukevleri ve kamuya ait misafirlerhanelerdeki kamu görevlileriyle aynı şartlarda yüzde 15 indirimle hizmet alabileceğini duyurmuştu. Ancak bu kampanyanın yeni yılda geçerli olup olmadığı kesinleşti. Böylelikle emekliler, kamu sosyal tesislerinde artık 1 Ocak'tan itibaren indirimden faydalanamayacak. Milyonlarca emeklinin artık 2025 yılından itibaren cebinden daha fazla para çıkacak.