SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti

Emekliler için bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla oldukça ilgi gören bir uygulama haline gelmiştir. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine özel promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

İş Bankası’nın sunduğu bu kampanya ile emeklilere, maaş tutarlarına göre değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiştir: