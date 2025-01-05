SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine ne kadar promosyon ödemesi yapılacak belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti - Resim: 1

Emekliler için bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla oldukça ilgi gören bir uygulama haline gelmiştir. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine özel promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

İş Bankası’nın sunduğu bu kampanya ile emeklilere, maaş tutarlarına göre değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiştir:

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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti - Resim: 2

Maaş aralığı promosyon tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti - Resim: 3

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

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