SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine ne kadar promosyon ödemesi yapılacak belli oldu.
Emekliler için bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla oldukça ilgi gören bir uygulama haline gelmiştir. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine özel promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
İş Bankası’nın sunduğu bu kampanya ile emeklilere, maaş tutarlarına göre değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiştir:
Maaş aralığı promosyon tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL