SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat: Emeklinin Ocak Ayında Alacağı Zammı Ali Tezel Açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Emeklilerin merakla beklediği bu açıklama, 2024 yılının ilk aylarında yapılacak maaş artışlarının detaylarını ortaya koydu.
Ali Tezel’in açıklamalarına göre, Ocak ayında tüm emeklilere yüzde 7 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu zam oranıyla en düşük emekli maaşı 13 bin 375 liraya çıkacak.
Geçtiğimiz Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı. Ancak birçok emekli bu zammı yetersiz bulmuş, özellikle 8 bin 23 TL ve altındaki maaşlar için yapılan artışlar beklentileri karşılamamıştı.
Tezel, aynı zamanda 2025 yılında asgari ücrette yapılması planlanan artışı da duyurdu. Buna göre, asgari ücrete yüzde 10,5 oranında bir zam yapılacak ve yeni asgari ücret 18 bin 787 TL’ye çıkacak. Bu rakamlar, özellikle enflasyonun etkisi altında kalan gelir gruplarını bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyor.
Tezel’in açıklamaları, emekliler ve asgari ücretliler için Ocak ayında yapılacak zam beklentilerini şekillendirirken, gözler hükümetin bu konuda atacağı adımlara çevrildi.