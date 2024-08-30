SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat: Emeklinin Ocak Ayında Alacağı Zammı Ali Tezel Açıkladı

Tezel, aynı zamanda 2025 yılında asgari ücrette yapılması planlanan artışı da duyurdu. Buna göre, asgari ücrete yüzde 10,5 oranında bir zam yapılacak ve yeni asgari ücret 18 bin 787 TL’ye çıkacak. Bu rakamlar, özellikle enflasyonun etkisi altında kalan gelir gruplarını bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyor.