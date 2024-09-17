SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Bu Sıralamaya Göre Maaş Alacak: Ödemeler Başlıyor
SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi sevindirecek takvim belli oldu. Eylül ayının ortalarına gelinirken, emekli maaş ödemeleri ve promosyonlara ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliler bu sıralamaya göre maaş alacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını duyururken, çeşitli belediyeler de emeklilere yönelik sosyal destek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu duyurular, bankaların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.
Emekliler, eylül ayı maaş ödemelerini ve bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ederken, maaş ödeme takvimi de araştırılmaya başlandı. Eylül 2024’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılacak.
EYLÜL MAAŞ ÖDEMELERİ
Eylül ayında da önceki aylarda olduğu gibi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Emekliler, belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarına ulaşabilecekler.
Bu çerçevede, tahsis numarasını son rakamına göre maaş ödeme tarihleri şöyle:
SSK Emeklileri İçin
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında
Bağkur Emekliler İçin
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26’sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde
17-28 Eylül tarihleri arasında sağlanacak olan maaşların yanı sıra güncel promosyonlara erişmek isteyen kişiler bankaların, belediyelerin destek projelerine erişmek isteyen kişilerde belediyelerin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler.