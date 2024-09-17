SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Bu Sıralamaya Göre Maaş Alacak: Ödemeler Başlıyor

EYLÜL MAAŞ ÖDEMELERİ

Eylül ayında da önceki aylarda olduğu gibi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Emekliler, belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarına ulaşabilecekler.

Bu çerçevede, tahsis numarasını son rakamına göre maaş ödeme tarihleri şöyle:

SSK Emeklileri İçin

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında