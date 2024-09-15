SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Sil Baştan Hesaplandı: İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni yıl zammıyla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 yılı zamlı maaş hesabı belli oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025’te alacağı zam oranları, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre netleşecek. Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda yapılan hesaplamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak artışa ışık tutuyor.
ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK
2024'ün ilk altı ayındaki enflasyon farkına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında sırasıyla %49.25 ve %24.73 oranında zam yapılmıştı. Ocak 2025'te ise 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı dikkate alınarak yeni zam oranı belirlenecek. TÜİK’in verilerine göre Temmuz ayında enflasyon %3.23, Ağustos ayında ise %2.47 olarak açıklandı. Bu iki ayın toplam enflasyon farkı %5.78 olarak belirlendi ve yılın geri kalanındaki dört aylık veri zam oranını netleştirecek.
İKİ FARKLI ZAM TAHMİNİ
Orta Vadeli Program’a göre yıl sonu enflasyon oranı %41.5 olarak öngörülüyor. Bu durumda, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı %13.44 olacak ve emekli maaşlarına bu oranda zam yapılacak. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yıl sonu enflasyonunu %43.14 olarak tahmin ediyor. Bu senaryoya göre ise zam oranı %14.76 olacak.
ZAMLI MAAŞ TABLOSU
İşte %14.76 zam oranına göre oluşacak yeni maaş tablosu:
- Mevcut maaş: 12.500 TL → Yeni maaş: 14.345 TL
- Mevcut maaş: 13.000 TL → Yeni maaş: 14.919 TL
- Mevcut maaş: 14.000 TL → Yeni maaş: 16.066 TL
- Mevcut maaş: 15.000 TL → Yeni maaş: 17.214 TL
- Mevcut maaş: 20.000 TL → Yeni maaş: 22.952 TL
- Mevcut maaş: 25.000 TL → Yeni maaş: 28.690 TL