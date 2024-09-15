SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Sil Baştan Hesaplandı: İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu

ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

2024'ün ilk altı ayındaki enflasyon farkına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında sırasıyla %49.25 ve %24.73 oranında zam yapılmıştı. Ocak 2025'te ise 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı dikkate alınarak yeni zam oranı belirlenecek. TÜİK’in verilerine göre Temmuz ayında enflasyon %3.23, Ağustos ayında ise %2.47 olarak açıklandı. Bu iki ayın toplam enflasyon farkı %5.78 olarak belirlendi ve yılın geri kalanındaki dört aylık veri zam oranını netleştirecek.