SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...
SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları için Temmuz ayında yapılacak artışlar öncesinde, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin kesinleşen enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu. 5 Mayıs’ta açıklanacak nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte, maaş zamlarının ilk dört aylık kısmı da belirlenmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında yapılan düzenlemeyle, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları da toplu sözleşme kapsamında yüzde 11,54 oranında artırılmıştı. Bu süreçte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmişti.
NİSAN AYINDA FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ ARTIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, nisan ayı için yüzde 3,07 oranında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklendiğini ortaya koydu. Bu oran, önceki tahminlerin üzerine çıkarak fiyatlarda belirgin bir artış beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynakları, yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 29,98 seviyesine yükseldiğini bildirdi.
İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 7,85 ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR
Tahminlere göre nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin öngörülen enflasyon oranları şu şekilde sıralandı:
Nisan: %3,07
Mayıs: %2,20
Haziran: %1,70
Bu veriler ışığında, ikinci çeyrek için toplamda yüzde 7,85’lik bir artış öngörülüyor. Böylece 6 aylık toplam enflasyon farkının yaklaşık yüzde 17,91 olması bekleniyor.
TEMMUZ ZAMLARINDA NET RAKAMLAR HAZİRANDA BELLİ OLACAK
Öngörülen enflasyon verilerine göre, memur ve emekli maaşlarında oluşabilecek yeni artış oranları şu şekilde hesaplanıyor:
6 Aylık TÜFE Artışı: %17,91
Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı: %11,24
Toplam Zam Oranı: %16,80
Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışlar, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu süreçte emekliler ve memurlar, açıklanacak her yeni veri doğrultusunda maaş hesaplamalarını güncellemeye devam edecek.