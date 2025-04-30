SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları da toplu sözleşme kapsamında yüzde 11,54 oranında artırılmıştı. Bu süreçte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmişti.