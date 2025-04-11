SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için kritik verilerden biri daha netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46, yıllık ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Böylelikle ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.
EMEKLİLERE ÜÇ AYLIK YÜZDE 10,06 ZAM GÖRÜNÜYOR
Mevzuata göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı doğrudan 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. İlk üç ayda oluşan yüzde 10,06’lık artış, temmuz zammı için şimdiden önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Memur ve memur emeklileri için ise üç aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak hesaplandı. Bu kesime ayrıca toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik zam da eklenecek. Şu anki verilere göre memur maaşlarına yansıyacak toplam artış yüzde 9,02 seviyesinde.
GÖZLER KALAN ÜÇ AYLIK ENFLASYONDA
Temmuz ayında uygulanacak zam oranının kesinleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketine göre nisan ayında yüzde 2,25, mayısta yüzde 1,87 ve haziranda ise yaklaşık yüzde 1,50 oranında enflasyon bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 15 ile 17 arasında olması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENEN TABLO
Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yüzde 15 oranında zam yapılması halinde bu rakamın 16 bin 639 TL’ye; yüzde 16 oranında zam yapılması durumunda ise 16 bin 784 TL’ye çıkması bekleniyor.
Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak kesin zam oranı, kalan üç aylık enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. 16,5 milyon emekli, gözünü temmuz ayında yapılacak resmi açıklamalara çevirmiş durumda.