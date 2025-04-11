SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak

EMEKLİLERE ÜÇ AYLIK YÜZDE 10,06 ZAM GÖRÜNÜYOR

Mevzuata göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı doğrudan 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. İlk üç ayda oluşan yüzde 10,06’lık artış, temmuz zammı için şimdiden önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Memur ve memur emeklileri için ise üç aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak hesaplandı. Bu kesime ayrıca toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik zam da eklenecek. Şu anki verilere göre memur maaşlarına yansıyacak toplam artış yüzde 9,02 seviyesinde.