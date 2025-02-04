SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte emekli maaş promosyonlarında yeni rekorlar kırılıyor. Bankalar, maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan emeklilere yüksek tutarda nakit ödeme yaparak cazip avantajlar sunuyor. Son güncellemelerle birlikte promosyon tutarları 25 bin TL’ye kadar çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI
Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası:
Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
TÜRKİYE FİNANS
12 bin TL’ye kadar promosyon sunan banka, ayrıca emekli yakınlarını yönlendirenlere kişi başı 250 TL olmak üzere 2.500 TL’ye kadar ek ödeme sağlıyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşına göre değişen promosyonlarla birlikte en yüksek ödeme 15 bin TL olarak belirleniyor.
QNB FİNANSBANK
Emeklilere 15 bin TL’ye varan nakit promosyon verilirken, banka kartı avantajlarıyla toplam ödeme 16 bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunulurken, ek olarak 2.500 TL chip-para avantajıyla toplam ödeme 17 bin 500 TL’yi buluyor.
DENİZBANK
Maaşını DenizBank’a taşıyan emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon sağlanıyor. Banka, ek koşullarla promosyon tutarını artırabiliyor.
YAPI KREDİ
Dijital bankacılık işlemleri ve ek ödeme koşullarıyla birlikte emeklilere 20 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyanlar 12 bin TL temel promosyonun yanı sıra 9 bin TL ek ödemeyle toplamda 21 bin TL’ye kadar ödeme alabiliyor.
ING BANK
Rekor promosyon veren bankalar arasında yer alan ING, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar koşulsuz ödeme sunarken, ek avantajlarla birlikte toplamda 25 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.