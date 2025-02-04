SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı

GARANTİ BBVA

Emekli maaşına göre değişen promosyonlarla birlikte en yüksek ödeme 15 bin TL olarak belirleniyor.

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 15 bin TL’ye varan nakit promosyon verilirken, banka kartı avantajlarıyla toplam ödeme 16 bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunulurken, ek olarak 2.500 TL chip-para avantajıyla toplam ödeme 17 bin 500 TL’yi buluyor.