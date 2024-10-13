SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Olanlar Dikkat! Emekliye İkinci Bir Maaş Gibi Yatacak

Emeklilerin gözleri ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi. Bu verilerin duyurulmasının ardından, ocak ayının başında milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyor.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, üç aylık enflasyon farkının yüzde 8,90 olarak belirlendiğini gösterirken ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla bu oranın daha da yükselebileceği düşünülüyor.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ

Emekli maaş ödemeleri 17 Ekim’de başlayacak ve 28 Ekim’e kadar SSK ve Bağ-kur emeklilerinin hesaplarına aktarılacak. Emekliler, maaş ödemeleriyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ederken ek ödemeler hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.