SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Olanlar Dikkat! Emekliye İkinci Bir Maaş Gibi Yatacak
Emeklilerin gözleri ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihlere çevrilirken emeklilere sunulacak olan çeşitli ödemeler hakkında bilgiler veriliyor. Emeklilere o tarihlerde ödemeler yapılacak. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin gözleri ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi. Bu verilerin duyurulmasının ardından, ocak ayının başında milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, üç aylık enflasyon farkının yüzde 8,90 olarak belirlendiğini gösterirken ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla bu oranın daha da yükselebileceği düşünülüyor.
EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ
Emekli maaş ödemeleri 17 Ekim’de başlayacak ve 28 Ekim’e kadar SSK ve Bağ-kur emeklilerinin hesaplarına aktarılacak. Emekliler, maaş ödemeleriyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ederken ek ödemeler hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
EK ÖDEMELER VE PROMOSYON FIRSATLARI
Ekim ayı boyunca emeklilere yönelik çeşitli ödemeler ve promosyon fırsatları duyuruluyor. Bankalar, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere sunacakları promosyonları belirlemiş durumda. Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan bu fırsatlar çerçevesinde, emekliler 24.000 TL’ye kadar promosyon ve ek ödeme alabilecek. Bu durumda, emekli promosyonları ve ek ödemelerle birlikte toplamda 24.000 TL’ye kadar birikim sağlanmış olacak.
Promosyon ve ek ödeme fırsatlarının Ekim ayında 24.000 TL seviyesine ulaşması, emeklilerin ilgisini çekiyor. Önümüzdeki günlerde bu ödemelerde bir artış olup olmayacağı ise merak ediliyor. Emekli maaşlarının ocak ayının ilk günlerinde zamlanmasının ardından, bankalar promosyon ödemelerini de artırabilir. Bu konuda detaylı bilgi, zamların açıklanmasının ardından bankalar tarafından paylaşılacak.