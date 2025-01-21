SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Ziraat Bankası, emeklilere özel yeni kampanyasının detaylarını açıkladı. Banka, kampanya kapsamında emekli müşterilerine 3 bin TL’ye kadar giyim ve ulaşım desteği sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, 2025 yılına özel düzenlediği kampanyalarla emeklilere destek sağlamaya devam ediyor. Banka, yeni bir kampanya kapsamında emekli müşterilerine 3 bin TL’ye kadar giyim ve ulaşım desteği sunacağını açıkladı. Kampanyaya katılmak isteyenler için son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
Ziraat Bankası, Ocak 2025 için duyurduğu kampanya ile emeklilere özel avantajlar sunuyor. Ziraat Bankası, emeklilere özel kampanyanın detaylarını açıkladı. 31 Ocak’ta sona erecek bu kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerin, kampanya süresi içinde Bankkart’larını kullanarak belirli sektörlerde alışveriş yapmaları gerekiyor.
3 BİN TL VERİLECEK
Banka, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan müşterilere, Bankkart kredi kartı veya banka kartı ile yapacakları harcamalarda, belirli şartları yerine getirdiklerinde toplamda 3 bin TL değerinde Bankkart Lira hediye edecek.
KAMPANYA HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ?
Kampanya, giyim, kafe-restoran, ulaşım ve ev tekstili sektörlerinde geçerli olacak. Bankkart anlaşmalı işyerlerinde Bankkart POS cihazları üzerinden yapılan her 3 bin TL ve üzeri alışveriş için 300 TL, toplamda ise 3 bin TL’ye kadar Bankkart Lira kazanılabilecek.
KATILIM ŞARTLARI NELER?
Bu fırsat, yalnızca emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan Bankkart sahipleri için geçerli. Kampanya, emeklilere ihtiyaçlarını avantajlı bir şekilde karşılama imkânı sunarken aynı zamanda bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.