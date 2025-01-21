SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek

KAMPANYA HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ?

Kampanya, giyim, kafe-restoran, ulaşım ve ev tekstili sektörlerinde geçerli olacak. Bankkart anlaşmalı işyerlerinde Bankkart POS cihazları üzerinden yapılan her 3 bin TL ve üzeri alışveriş için 300 TL, toplamda ise 3 bin TL’ye kadar Bankkart Lira kazanılabilecek.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Bu fırsat, yalnızca emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan Bankkart sahipleri için geçerli. Kampanya, emeklilere ihtiyaçlarını avantajlı bir şekilde karşılama imkânı sunarken aynı zamanda bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.