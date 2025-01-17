SSK, BağKur, Emekli Sandığı, Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Zamlı Maaşlar Hesaplara Yattı! Hemen Kontrol Edin
Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına enflasyon farkından kaynaklanan %15,75 oranında zam yapıldı.
Kaynak: İHA
Emeklilerin kök aylıklarına yansıtılarak güncellenmiş zamlı maaşlar, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.
SSK, BAĞKUR MAAŞLARI VE TARİHLERİ
Zamlı maaşların yatacağı tarih, emeklilik statüsüne göre farklılık gösteriyor. Buna göre:
SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.
Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görebilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI BEKLENİYOR
Öte yandan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan asgari ödeme tutarını kapsıyor. Daha önce 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, 2025 yılının Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya çıkarılacak.
FARKLAR ŞUBAT AYINDA YATABİLİR
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenlemenin yetişmemesi halinde fark tutarlarının şubat ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
Emekliler, maaşlarına yapılan düzenlemeleri yakından takip ederken, yeni artışlarla birlikte gelir seviyelerinin yükselmesini bekliyor.