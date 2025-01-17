SSK, BağKur, Emekli Sandığı, Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Zamlı Maaşlar Hesaplara Yattı! Hemen Kontrol Edin

Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına enflasyon farkından kaynaklanan %15,75 oranında zam yapıldı.

Kaynak: İHA

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SSK, BağKur, Emekli Sandığı, Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Zamlı Maaşlar Hesaplara Yattı! Hemen Kontrol Edin - Resim: 1

Emeklilerin kök aylıklarına yansıtılarak güncellenmiş zamlı maaşlar, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.

SSK, BAĞKUR MAAŞLARI VE TARİHLERİ

Zamlı maaşların yatacağı tarih, emeklilik statüsüne göre farklılık gösteriyor. Buna göre:

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görebilecek.

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SSK, BağKur, Emekli Sandığı, Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Zamlı Maaşlar Hesaplara Yattı! Hemen Kontrol Edin - Resim: 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan asgari ödeme tutarını kapsıyor. Daha önce 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, 2025 yılının Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya çıkarılacak.

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SSK, BağKur, Emekli Sandığı, Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Zamlı Maaşlar Hesaplara Yattı! Hemen Kontrol Edin - Resim: 3

FARKLAR ŞUBAT AYINDA YATABİLİR

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenlemenin yetişmemesi halinde fark tutarlarının şubat ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Emekliler, maaşlarına yapılan düzenlemeleri yakından takip ederken, yeni artışlarla birlikte gelir seviyelerinin yükselmesini bekliyor.

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