SSK, BağKur, Emekli Sandığı, Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Zamlı Maaşlar Hesaplara Yattı! Hemen Kontrol Edin

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bu düzenleme, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan asgari ödeme tutarını kapsıyor. Daha önce 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, 2025 yılının Ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya çıkarılacak.