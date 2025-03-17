SSK, BağKur, Emekli Sandığı Tüm Emekliler Dikkat: Emekli Promosyonları Değişti! İşte En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka
Bankalar vites arttırdı, emekli banka promosyonları değişti. Milyonlarca SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi bankaların yeni promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon tutarları...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve emekli maaşlarını kendilerine taşımalarını sağlamak amacıyla yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyonlar 25 bin TL’ye kadar yükseldi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon tutarları...
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası, 3 yıl boyunca maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon öderken, ayrıca QNB Emekli Kredi Kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor. Böylece toplam promosyon 16.200 TL’ye ulaşıyor.
İş Bankası
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, ek fırsatlarla 7.000 TL’ye çıkabiliyor.
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, ek fırsatlarla 10.000 TL’ye çıkabiliyor.
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, ek fırsatlarla 12.000 TL’ye çıkabiliyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL, ek fırsatlarla 14.000 TL’ye çıkabiliyor.
Ek fırsatlar:
Arkadaşını önerenlere 1.000 TL MaxiPuan
Yeni müşteri kazandıranlara 500 TL MaxiPuan
Otomatik fatura talimatına 500 TL MaxiPuan
Şekerbank
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
ING Bank
0 – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL, ek fırsatlarla 16.250 TL’ye çıkabiliyor.
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, ek fırsatlarla 20.000 TL’ye çıkabiliyor.
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL, ek fırsatlarla 22.500 TL’ye çıkabiliyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL, ek fırsatlarla 25.000 TL’ye çıkabiliyor.
Ek fırsatlar:
5 otomatik fatura talimatına 2.500 TL
75.000 TL birikime 2.500 TL ek ödeme
50.000 TL kredi kullanımına 2.500 TL ek ödeme
1.000 TL harcamaya 2.500 TL kredi kartı ödülü
Garanti BBVA
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL maaş alanlara 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
Halkbank
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
Akbank
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL maaş alanlara 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
Ek avantaj: SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara 2.500 TL chip-para
DenizBank
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
Ek fırsatlar:
Mobil Deniz uygulaması kullananlara 1.000 TL
KMH başvurusu yapanlara 1.000 TL
Kredi kartı alana 2.000 TL
Maaşa göre ekstra nakit ödüller:
0-9.999 TL maaşa 1.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaşa 2.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaşa 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşa 4.000 TL
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
En yüksek emekli promosyonunu ING Bank veriyor. Ek fırsatlarla birlikte toplam 25.000 TL'ye kadar promosyon avantajı sağlıyor. Emekli maaşını taşımayı düşünenler için farklı bankalar, fatura talimatı, kredi kullanımı ve ek kampanyalar gibi ek ödüller sunarak cazip seçenekler oluşturuyor. Tercih yapmadan önce bankaların ek fırsatlarını detaylı incelemek önemli.