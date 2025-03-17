SSK, BağKur, Emekli Sandığı Tüm Emekliler Dikkat: Emekli Promosyonları Değişti! İşte En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka

Milyonlarca SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve emekli maaşlarını kendilerine taşımalarını sağlamak amacıyla yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyonlar 25 bin TL’ye kadar yükseldi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka promosyon tutarları...