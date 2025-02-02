SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli maaşının 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmesini içeren düzenlemeyi kabul etti.
Yeni maaş düzenlemesi, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından yürürlüğe girecek ve ödemeler yapılmaya başlanacak.
YENİ ZAM İLE EMEKLİLERE NE KADAR ARTIŞ YAPILDI?
Bu düzenleme ile birlikte emeklilere 1.969 TL zam kesinleşti. Yeni maaş artışıyla en düşük emekli aylığından yararlanan kişi sayısı 3 milyon 870 bine yükseldi.
1000 TL’YE ÇIKARILDI
Bu zam ile devletin bütçesine eklenen yük 47,7 milyar TL olarak hesaplandı. Öte yandan, yasayla işverenlere verilen asgari ücret desteği de 700 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
TBMM’den geçen düzenleme Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra resmî olarak yürürlüğe girecek ve fark ödemeleri yapılmaya başlanacak. Ödeme takviminin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.