SSK, BağKur, 65 Yaş Üstü Herkesi Yıkan Gelişme! Ücretsiz Hizmet Dönemi Sona Erdi!

EMEKLİLERDEN KARARA TEPKİ

Yeni uygulama, özellikle toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanan emekli vatandaşların tepkisini çekti. Daha önce indirimli veya ücretsiz kartlarla seyahat eden 65 yaş üstü bireyler, artık tam ücret ödeyerek otobüsleri kullanmak zorunda kalacak. Belediye yetkilileri ise kararın, toplu taşıma hizmetlerini daha sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürmek amacıyla alındığını belirtti.