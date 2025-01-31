SSK, BağKur, 65 Yaş Üstü Herkesi Yıkan Gelişme! Ücretsiz Hizmet Dönemi Sona Erdi!
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona eriyor. Belediye tarafından alınan karar doğrultusunda, 22 Ocak’tan itibaren Safranbolu ile Karabük arasında toplu taşıma hizmeti ücretli hale getirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Safranbolu Belediye Meclisi tarafından alınan karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar artık ücretsiz ya da indirimli ulaşım hizmetinden yararlanamayacak. Belediye sınırları içinde kalmak kaydıyla ücretsiz seyahat uygulaması devam ederken, Safranbolu-Karabük arasındaki hatlarda yalnızca tam ücret ödeyen yolcular taşınacak.
EMEKLİLERDEN KARARA TEPKİ
Yeni uygulama, özellikle toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanan emekli vatandaşların tepkisini çekti. Daha önce indirimli veya ücretsiz kartlarla seyahat eden 65 yaş üstü bireyler, artık tam ücret ödeyerek otobüsleri kullanmak zorunda kalacak. Belediye yetkilileri ise kararın, toplu taşıma hizmetlerini daha sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürmek amacıyla alındığını belirtti.
EKONOMİK GEREKÇELER ÖNE ÇIKARILDI
Safranbolu Belediyesi, uygulamanın yerel yönetimin toplu taşıma sistemini finanse etmesini kolaylaştıracağını ve hizmetlerin devamlılığını sağlamaya yardımcı olacağını savunuyor. Kararın, belediyenin ekonomik faaliyetlerini güçlendirmesi için atılan bir adım olduğu ifade edilirken, vatandaşlar ise bu değişikliğin kendilerini zor durumda bırakacağını dile getiriyor.
Belediyenin aldığı kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilçede toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan 65 yaş üstü bireyler için yeni bir dönem başlamış olacak.