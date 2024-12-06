SSK, Bağ-Kur'lular Yaşadı: Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı! Emeklilere Yılın Son Ayında Büyük Jest
Yeni yıl öncesi bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları rekabeti kızıştırdı. Aralık ayında birçok banka, emeklilere sunduğu promosyon miktarlarını artırırken, çeşitli ek avantajlarla müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. İşte banka banka emekli promosyonları...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte emeklilerin beş aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Aralık enflasyonunun ardından kesinleşecek zam oranları merakla beklenirken, bankalar yıl sonuna özel kampanyalarını hızlandırdı.
MAAŞINI YAŞIYANLAR BU ŞARTA DİKKAT
Aralık 2024 itibarıyla emekli maaşını taşıyan veya üç yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden emeklilere farklı promosyon ödemeleri sunuluyor. Bankalar, nakit promosyonların yanı sıra ücretsiz EFT/havale, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi imkanı, alışverişlerde puan ve nakit ödülleri gibi ek hizmetler de sağlıyor.
GÜNCEL PROMOSYON LİSTESİ
Yapı Kredi: Emeklilere 20 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, fatura ödeme talimatı ve harcama koşullarını karşılayanlara ek nakit ödüller veriyor.
Akbank: SGK emekli maaşını taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Kredi kartı harcamalarına 2 bin 500 TL chip para vererek toplam promosyon tutarını 17 bin 500 TL’ye çıkarıyor.
Garanti BBVA: 20 bin TL ve üzerindeki maaşlar için 15 bin TL promosyon veriyor. Ayrıca EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz yapma imkanı sunuyor.
İş Bankası: Emekli maaşını taşıyanlara, üç yıl boyunca taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
ING Bank: 3 yıllık taahhütle emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Otomatik ödeme talimatı ve diğer kampanyalarla toplam promosyon tutarı 20 bin TL’ye ulaşıyor.
Halkbank: Emekli maaşı için üç yıl taahhütte bulunanlara 12 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ölüm aylığı alan hak sahipleri ise 5 bin TL promosyon alabiliyor.
QNB Finansbank: 15 bin TL’ye kadar promosyon ve yıllık 1.200 TL kredi kartı indirimiyle toplamda 16 bin 200 TL’ye varan ödül sunuyor.
VakıfBank: 12 bin TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra araç sahiplerine ücretsiz HGS etiketi sağlıyor.
EMEKLİLERE EKSTRA AVANTAJLAR
Bankalar promosyonların yanı sıra limit üstü para çekme, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi ve alışverişlerde puan kazandırma gibi hizmetlerle emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Yılın son ayına özel bu kampanyalar, yeni yıl zamları öncesinde emeklilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Bankaların rekabetiyle birlikte emeklilere sunulan bu promosyonlar ve ek hizmetler, birçok kişi için önemli avantajlar oluşturuyor.