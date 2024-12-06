SSK, Bağ-Kur'lular Yaşadı: Bankaların Emekli Promosyon Yarışı Kızıştı! Emeklilere Yılın Son Ayında Büyük Jest

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte emeklilerin beş aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Aralık enflasyonunun ardından kesinleşecek zam oranları merakla beklenirken, bankalar yıl sonuna özel kampanyalarını hızlandırdı.