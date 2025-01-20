SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Gelişme! 2016'dan Sonra Bir İlk, Büyük Kayıp Oldu

MİLLİ GELİRDEN ALINAN PAYDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2003 yılından itibaren emekli aylıklarının milli gelire oranı düzenli bir şekilde artarak 2016’da yüzde 7,05 ile zirveye çıktı. Ancak sonraki yıllarda bu oran gerilemeye başladı. 2022 yılında yüzde 4,46’ya kadar düşen oran 2023’te yüzde 5,31, 2024’te de yüzde 5,90 oldu.