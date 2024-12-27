SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Banklar Yılın Son Promosyonlarını Açıkladı
2024 yılı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemeleri yeniden şekillendi. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca kişi için bankalar cazip teklifler sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını taşımak isteyenler için bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Özel ve kamu bankaları, maaş taşıma işlemleri karşılığında 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Ayrıca, emeklilere yönelik ek avantajlar ve indirimler de bu tekliflere dahil ediliyor.
MAAŞ TAŞIMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Emekli maaşını taşımak isteyenler, seçtikleri bankaya başvurarak kolayca işlemleri başlatabilir. 3 yıllık taahhüt karşılığında bankanın sunduğu promosyon ödemelerinden faydalanabilirler.
BANKALARIN YILIN SON PROMOSYON TEKLİFLERİ
Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Kampanya, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
ING Bank: SGK emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan promosyon fırsatı.
Akbank: 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
İş Bankası: Emekli maaşı aralıklarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor.
Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
Halkbank: Emekli maaşını taşıyanlar, 12.000 TL’ye kadar promosyondan faydalanabiliyor.
VakıfBank: Maaş aralıklarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
Yapı Kredi: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye varan promosyon ve avantajlar sunuyor.
QNB Finansbank: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve kredi kartı avantajları ile toplamda 16.200 TL’ye kadar ödül sağlıyor.
DenizBank: Maaş taşıma işlemleri karşılığında 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.