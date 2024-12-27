SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Banklar Yılın Son Promosyonlarını Açıkladı

Emekli maaşını taşımak isteyenler için bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Özel ve kamu bankaları, maaş taşıma işlemleri karşılığında 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Ayrıca, emeklilere yönelik ek avantajlar ve indirimler de bu tekliflere dahil ediliyor.