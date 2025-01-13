SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Büyük İndirim! Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin ekonomik sıkıntılarından korunmasına yönelik önemli bir adım atarak, "Emek Pazarı" adını verdiği sanal marketi hizmete sundu. Bu platformla, emekliler fahiş fiyat artışlarından etkilenmeden indirimli alışveriş yapma imkanı bulacak.
Kaynak: AA
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilerin alım gücünü zorlayan fahiş fiyat artışlarının, özellikle dar gelirli kesimler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti. Ergün, piyasadaki fırsatçılığın ve açgözlülüğün, yapılan düzenlemelere rağmen devam ettiğini vurguladı. Bu sorunu çözmek amacıyla üreticiden tüketiciye uzanan zincirde aracıları ortadan kaldıran bir platform oluşturduklarını söyledi.
"EMEK PAZARI" İLE İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ İMKANI
Ergün, emekliler için hayata geçirilen "Emek Pazarı" sanal marketinin, gıda, giyim, deterjan, kozmetik ve teknolojik ürünler gibi çeşitli alanlarda üreticilerden doğrudan temin edilen ürünleri indirimli fiyatlarla sunduğunu açıkladı. TÜED üyeleri, Türkiye'nin 81 ilinden, kargo ücreti ödemeden alışveriş yapabilecek.
SANAL MARKETİN KULLANIM KOLAYLIĞI
Emekli vatandaşların, alışveriş yapabilmek için yalnızca internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden platforma giriş yapmaları yeterli olacak. TÜED üyeleri, TC kimlik numaralarını kullanıcı adı olarak girerek ve TC kimlik numaralarının son 6 rakamını şifre olarak kullanarak kolayca alışveriş yapabiliyor.
TÜED, "Emek Pazarı" platformunun kapsamını genişletmeyi planlıyor. Emeklilerin ürettikleri el emeği ürünlerini satabilecekleri "Sanat Sokağı" adlı bir platform başlatılacak. Ayrıca, "Kariyer Sepeti" adıyla emeklilere ek gelir elde edebilecekleri yeni iş fırsatları sunacak bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirilecek.
Ergün, bu yeni projelerle emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve onlara ekonomik olarak daha bağımsız bir yaşam sunmayı hedeflediklerini belirtti.