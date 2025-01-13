SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere Büyük İndirim! Türkiye'nin 81 İlinde Geçerli Olacak

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilerin alım gücünü zorlayan fahiş fiyat artışlarının, özellikle dar gelirli kesimler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti. Ergün, piyasadaki fırsatçılığın ve açgözlülüğün, yapılan düzenlemelere rağmen devam ettiğini vurguladı. Bu sorunu çözmek amacıyla üreticiden tüketiciye uzanan zincirde aracıları ortadan kaldıran bir platform oluşturduklarını söyledi.