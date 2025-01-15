SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere 21 Bin Liralık Promosyon Jesti! Bankaların Emekli Yarışı Kızıştı

2025 yılı itibarıyla bankalar, maaş aralıklarına göre promosyon tutarlarını artırdı. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 21 bin liraya kadar çıkarken, dört bankada bu tutar 20 bin lira sınırına kadar yükseldi. Ayrıca, maaş zammı alan emekliler için bir üst maaş dilimine geçişle birlikte daha yüksek promosyon alma imkanı doğdu.