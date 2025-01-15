SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere 21 Bin Liralık Promosyon Jesti! Bankaların Emekli Yarışı Kızıştı
Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelleyerek dikkat çekici teklifler sunmaya başladı. Hem mevcut emekliler hem de yeni emekli olanlar için açıklanan bu kampanyalar, 21 bin liraya varan promosyon ödemelerini kapsıyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı itibarıyla bankalar, maaş aralıklarına göre promosyon tutarlarını artırdı. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 21 bin liraya kadar çıkarken, dört bankada bu tutar 20 bin lira sınırına kadar yükseldi. Ayrıca, maaş zammı alan emekliler için bir üst maaş dilimine geçişle birlikte daha yüksek promosyon alma imkanı doğdu.
BANKALAR REKABETE GEÇTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında yapılan zam, emeklilerin promosyon tutarlarında da artışa neden oldu. Yılın ilk promosyon kampanyaları, bankaların bu rekabette öne çıkmasını sağladı.
İŞTE BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI
Akbank: Maaşa göre 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL promosyon. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para.
Albaraka Türk: Maaşını taşıyanlara 6.500 TL’den başlayarak 15.600 TL’ye kadar promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL, toplamda 3.000 TL ek ödül.
Denizbank: Yeni hesap açanlara ya da taahhüt süresi dolanlara 5.000 TL’den başlayarak 12.000 TL’ye kadar promosyon. Ayrıca mobil uygulama indirilmesi, KMH edinilmesi, kredi kartı alınması ve fatura talimatlarıyla ek 1.000-4.000 TL ödül.
Fibabanka: 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon.
Garanti BBVA: 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar promosyon.
ING: 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar promosyon. Otomatik fatura talimatına ek 600 TL, Turuncu Hesap kampanyası ile 2.000 TL.
İş Bankası: 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon.
Şekerbank: 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon.
QNB Finansbank: 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar promosyon. Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL’ye varan indirim.
TEB'DEN 21 BİN LİRA PARA ÖDEMESİ
TEB: Maaşa göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon ve iki otomatik fatura talimatına ek 9.000 TL.
Türkiye Finans: 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon. Emekli yakınını getirenlere toplamda 2.500 TL’ye kadar ek ödeme.
Yapı Kredi: Maaşa göre 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar promosyon. Ek olarak 2 yeni fatura talimatına 2.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 2.000 TL, mobil uygulama kullanımına 500 TL ödül.
Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası: Maaşa göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon.