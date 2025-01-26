SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere 21 Bin Lira Ek Ödeme Kampanyası! Başvuran Yaşadı
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankaların sunduğu promosyon kampanyaları emeklilerin gündeminde yerini aldı. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), maaşını taşıyan emeklilere sunduğu promosyon fırsatlarını artırarak ek ödemelerle dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
TEB, emeklilere 9 bin lira ek ödeme sunarak toplamda 21 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor. İşte TEB’in emekli promosyon kampanyasıyla ilgili detaylar ve emekli maaşı taşıma işlemleri...
TEB’DEN EMEKLİLERE 21 BİN LİRA EK PROMOSYON
TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilere maaş tutarına göre maksimum 12 bin lira promosyon ödüyor. Ancak bu kampanyada tüm emeklilere ayrım yapmaksızın 9 bin lira ek promosyon ödemesi de sağlanıyor. Banka, elektrik veya doğalgaz faturası gibi iki otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda bu promosyonu toplamda 21 bin TL’ye kadar çıkarıyor.
TEB’den yapılan açıklamada, "İki veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde emekliler ek promosyon hakkı kazanır. Bu kampanya kapsamında emekliler toplamda 21 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi alabilir." ifadelerine yer verildi.
EMEKLİ MAAŞINI TEB’E TAŞIMA İŞLEMLERİ
TEB’in sunduğu bu avantajlardan yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını taşımak için dijital platformları kullanabiliyor. İşte emekli maaşını TEB’e taşımak için izlenmesi gereken adımlar:
CEPTETEB MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN:
CEPTETEB Mobil’e TCKN ve şifreyle giriş yapılır.
“Ödemeler” menüsünden “Devlet Ödemeleri / Emekli Aylığı İşlemleri / Emekli Maaş Taşıma” adımları takip edilir.
Emekli maaş şubesi ve türü seçilir, taahhütname onaylanır.
BİREYSEL İNTERNET ŞUBESİ ÜZERİNDEN:
TEB müşterisi olan emekliler, şubeye gitmeden maaşlarını taşıyabilir.
Bireysel İnternet Şubesi’ne giriş yapılır, "Kontrol Paneli" sekmesinden “Sözleşmeler” menüsü seçilir.
“Emekli Maaş Taahhütnamesi” onaylanır.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEMLER:
e-Devlet sistemine giriş yapılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu menüsü seçilir.
Hizmet türüne (4A/4B/4C) göre “Banka ve Adres Değişikliği” menüsüne girilir.
Yeni banka bilgileri güncellenerek seçim kaydedilir.
TEB’in sunduğu bu yüksek promosyon ödemeleri, emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Maaşını TEB’e taşıyan emekliler hem 9 bin TL ek ödeme hem de güncel promosyon tutarlarından yararlanabiliyor. Banka, özellikle maaşlarını taşıyan müşterilere sağladığı dijital kolaylıklar ve yüksek promosyon avantajlarıyla dikkat çekiyor.
Emeklilerin maaş taşıma işlemlerini hızla tamamlayarak bu kampanyalardan yararlanabilmesi için TEB’in dijital kanalları ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgilere ulaşabileceği belirtiliyor.