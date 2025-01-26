SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilere 21 Bin Lira Ek Ödeme Kampanyası! Başvuran Yaşadı

TEB’DEN EMEKLİLERE 21 BİN LİRA EK PROMOSYON

TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilere maaş tutarına göre maksimum 12 bin lira promosyon ödüyor. Ancak bu kampanyada tüm emeklilere ayrım yapmaksızın 9 bin lira ek promosyon ödemesi de sağlanıyor. Banka, elektrik veya doğalgaz faturası gibi iki otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda bu promosyonu toplamda 21 bin TL’ye kadar çıkarıyor.