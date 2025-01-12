Özgür Erdursun'dan Emeklilik Uyarısı: İptal Edilebilir

SAHTE SİGORTALILIK TEHLİKESİ

SGK Uzmanı Erdursun, sahte sigortalılığın tespit edilmesi durumunda, ödediğiniz paraların iade edilmeyeceğini ve bu tür durumların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Emeklilik planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirten Erdursun, hangi statüde sigortalı olduğunuza ve sigorta başlangıcınıza göre nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmeniz gerektiğini ifade etti.