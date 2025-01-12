Özgür Erdursun'dan Emeklilik Uyarısı: İptal Edilebilir
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler için önemli bir uyarıda bulunarak, emekliliği iptal edilebilecekleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Erdursun, sigortalı olmayan kişilerin çeşitli yöntemlerle kendilerini sigortalı göstermelerinin “sahte sigortalılık” olarak değerlendirileceğini belirtti. Bu tür durumların tespit edilmesi halinde, söz konusu günlerin silineceğini ve emekli olmuş kişilerin emekliliklerinin iptal edileceğini açıkladı.
EMEKLİLİKLER İPTAL EDİLEBİLİR
SGK Uzmanı Erdursun, sahte sigortalılık tespit edilen kişilerin emekli aylıklarının geri alınacağını ve yasal faizi ile birlikte geri talep edileceğini ifade etti. Ayrıca, sağlık harcamalarına dair yapılan ödemelerin de geri isteneceğine dikkat çekti.
SAHTE SİGORTALILIK TEHLİKESİ
SGK Uzmanı Erdursun, sahte sigortalılığın tespit edilmesi durumunda, ödediğiniz paraların iade edilmeyeceğini ve bu tür durumların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Emeklilik planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirten Erdursun, hangi statüde sigortalı olduğunuza ve sigorta başlangıcınıza göre nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmeniz gerektiğini ifade etti.
KİMLER DİKKAT ETMELİ?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sahte sigortalılığa özellikle dikkat edilmesi gereken kesimleri şu şekilde sıraladı: Kendi şirketinde sigortalı olanlar, gün çakışması yaşayanlar, farklı statülerde çalışanlar, Bağ-Kur günlerini sildirenler, yurt içi ve yurt dışı borçlanma yapanlar.
Bu gruptaki kişilerin emeklilik sürecini doğru planlamaları gerektiği, aksi takdirde emekliliklerinin iptal edilebileceği veya sürecin uzayabileceği uyarısında bulundu.