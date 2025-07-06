SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat Tablo Ortaya Çıktı! Emeklilerin Maaş Takvimi Belli Oldu

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ DOĞUM TARİHİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Üç ayda bir ödeme yapılan 4C Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri doğum tarihine göre belirleniyor. Aylık alma ayına göre üç grup halinde yapılan ödemeler şu şekilde:

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim'de maaş alanlar:

Doğum tarihi 00–33: 1 Temmuz

Doğum tarihi 34–37: 2 Temmuz

Doğum tarihi 38–40: 3 Temmuz

Doğum tarihi 41–43: 4 Temmuz

Doğum tarihi 44–99: 5 Temmuz