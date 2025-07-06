SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat Tablo Ortaya Çıktı! Emeklilerin Maaş Takvimi Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazandı. Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçecek düzenlemeyle birlikte, farklı statülerdeki emeklilere yapılacak ödemeler belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre, yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye yükseltildi. Bu artış, Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak. Emekliler, tahsis numaralarına göre belirlenmiş tarihlerde zamlı maaşlarını almaya başlayacak.
ZAMLAR 3 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLDU
Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak ödemelerin başlangıç tarihi de belli oldu. 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak zamlı maaşlar, emekli statüsüne göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödemelerini alacak. Memur emeklilerinin zam farkı ödemeleriyse ilerleyen günlerde duyurulacak.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ
4A statüsünde emekli olanların maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre 17 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek:
Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEMELER 25 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
4B kapsamında olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da yine tahsis numarasının son rakamına göre yatırılacak:
Son rakamı 9, 7 veya 5 olanlar: 25 Temmuz
Son rakamı 3 veya 1 olanlar: 26 Temmuz
Son rakamı 8, 6 veya 4 olanlar: 27 Temmuz
Son rakamı 2 veya 0 olanlar: 28 Temmuz
MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ FARKI AYRI TARİHTE ÖDENECEK
Her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alan memur emeklileri, Temmuz maaşlarını zamsız olarak aldı. Ancak yeni zamlı tutar ile ödenen maaş arasındaki fark, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ayrı bir tarihte emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ DOĞUM TARİHİNE GÖRE BELİRLENİYOR
Üç ayda bir ödeme yapılan 4C Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri doğum tarihine göre belirleniyor. Aylık alma ayına göre üç grup halinde yapılan ödemeler şu şekilde:
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim'de maaş alanlar:
Doğum tarihi 00–33: 1 Temmuz
Doğum tarihi 34–37: 2 Temmuz
Doğum tarihi 38–40: 3 Temmuz
Doğum tarihi 41–43: 4 Temmuz
Doğum tarihi 44–99: 5 Temmuz
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım'da maaş alanlar:
Doğum tarihi 00–40: 1 Ağustos
Doğum tarihi 41–46: 2 Ağustos
Doğum tarihi 47–49: 3 Ağustos
Doğum tarihi 50–53: 4 Ağustos
Doğum tarihi 54–99: 5 Ağustos
Mart, Haziran, Eylül, Aralık'ta maaş alanlar:
Doğum tarihi 00–22: 1 Eylül
Doğum tarihi 23–28: 2 Eylül
Doğum tarihi 29–48: 3 Eylül
Doğum tarihi 49–54: 4 Eylül
Doğum tarihi 55–99: 5 Eylül
ZAM FARKLARI YASA ÇIKTIKTAN SONRA HESAPLARA GEÇECEK
Tüm zam oranları, TBMM’den geçecek yasal düzenleme sonrasında resmiyet kazanacak. Meclis onayının ardından emekli maaş farkları da hesaplara aktarılacak. Yetkililer, ödeme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için e-Devlet ve SGK üzerinden duyuruları takip etmeyi öneriyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu güncellenmiş takvimle birlikte, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihler netlik kazanmış oldu. Emekliler, tahsis numaralarına veya doğum tarihlerine göre belirlenen bu tarih aralıklarında maaşlarını alabilecek.