SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! Tam 9 Bin Lira Fatura Desteği Verilecek
Emeklilere yönelik banka promosyonları yarışında Türk Ekonomi Bankası (TEB) dikkat çekici bir adım attı. Banka, emekli maaşını TEB'ye taşıyan emeklilere, 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra 9 bin TL'lik fatura desteği sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artışla birlikte, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik başka bir önemli gelişme de banka promosyonları oldu.
TOPLAM 21 BİN LİRA VERİLECEK
Birçok banka emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemelerini artırarak rekabeti kızıştırıyor. TEB ise, emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere toplamda 21 bin TL’lik promosyon ödeme avantajı sağlıyor. Bu ödeme, 12 bin TL’lik promosyonun yanı sıra, 9 bin TL’lik fatura desteğinden oluşuyor.
DESTEK ŞARTI AÇIKLANDI
Banka, emekli maaşını TEB'ye taşıyan ve elektrik ya da doğal gaz faturası gibi zorunlu ödemeler için en az iki otomatik ödeme talimatı veren emeklilere toplam 9 bin TL’lik fatura desteği sağlıyor. Ancak, bu destekten yararlanabilmek için, verilen ödeme talimatlarının süresinin devam etmesi şartıyla, en az iki adet otomatik ödeme talimatının bulunması gerekiyor.
Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, 3 yıllık bir taahhütname imzalaması gerekiyor. Taahhüt süresi boyunca, belirtilen şartlar sağlanmazsa, verilen ek promosyon ödemeleri banka tarafından geri alınacak. Özellikle, otomatik ödeme talimatlarının sayısının iki adetin altına düşmesi durumunda, ek promosyon ödemeleri geri alınacak.