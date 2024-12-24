SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Bayram Edecek! Tam 9 Bin Lira Fatura Desteği Verilecek

DESTEK ŞARTI AÇIKLANDI

Banka, emekli maaşını TEB'ye taşıyan ve elektrik ya da doğal gaz faturası gibi zorunlu ödemeler için en az iki otomatik ödeme talimatı veren emeklilere toplam 9 bin TL’lik fatura desteği sağlıyor. Ancak, bu destekten yararlanabilmek için, verilen ödeme talimatlarının süresinin devam etmesi şartıyla, en az iki adet otomatik ödeme talimatının bulunması gerekiyor.