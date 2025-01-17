SSK, Bağ-Kur ve Milyonları İlgilendiriyor! SGK Açıkladı, Süre Doldu Artık Yararlanamayacaklar

ESNAFTAN SÜRE UZATIMI TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu olan esnafın ve ailelerinin sağlık hizmetine erişim sağlayamadığını belirterek, sürenin bir yıl daha uzatılmasını talep etti.

Palandöken, esnafın prim borçlarını zamanında ödemekte zorlandığını, bu nedenle sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: