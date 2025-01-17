SSK, Bağ-Kur ve Milyonları İlgilendiriyor! SGK Açıkladı, Süre Doldu Artık Yararlanamayacaklar
Prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş, 31 Aralık 2024 itibarıyla hastanelerden sağlık hizmeti alamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilen BAĞ-KUR’lular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, borçlarını ödemedikleri takdirde bu haktan mahrum kalacak. Uzmanlar, sürenin uzatılması ve borçların yapılandırılması için acil bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2012 yılından itibaren zorunlu hale gelen Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, vatandaşlar gelirlerine göre prim ödemek zorunda. Primlerini ödemeyenler ise sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Daha önce yapılan geçici düzenlemelerle prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetine erişimi sağlanmıştı, ancak bu düzenleme 31 Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. Yeni yılda, borçlarını ödemeyenler sağlık hizmetinden yararlanamayacak.
ESNAFTAN SÜRE UZATIMI TALEBİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu olan esnafın ve ailelerinin sağlık hizmetine erişim sağlayamadığını belirterek, sürenin bir yıl daha uzatılmasını talep etti.
Palandöken, esnafın prim borçlarını zamanında ödemekte zorlandığını, bu nedenle sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“BAĞ-KUR’lular emekli olmak için borçlarını kapatmak zorunda. Ancak borcunu geciktirdiği için muayene olamayan ve ilaç alamayan vatandaş, daha sonra bu bedeli faiziyle ödemek zorunda kalıyor. Geçmişte Cumhurbaşkanımızın sağladığı yapılandırma ve süre uzatımı kararları esnafa nefes aldırıyordu. Ancak bu yıl itibarıyla uzatma yapılmıyor. Sürenin yeniden uzatılmasını istiyoruz.”
"SSK’LI İŞÇİ HİZMET ALIYOR, BAĞ-KUR’LU ALAMIYOR"
Palandöken, işveren primini ödemese bile SSK’lı çalışanların sağlık hizmetinden yararlanabildiğini ancak BAĞ-KUR’luların aynı haktan mahrum olduğunu dile getirdi. Bu adaletsiz duruma dikkat çeken Palandöken, yeni bir yapılandırma süreci başlatılması veya sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması gerektiğini ifade etti.
"SOSYAL DEVLET HERKESE BAKMALI"
TESK Başkanı, "Devlet yeşil kartlıya ve yabancı uyruklu kişilere sağlık hizmeti sunuyor. Ancak geçici ekonomik sıkıntılar nedeniyle prim ödeyemeyen vatandaşlara bu imkân tanınmıyor. Hastaneye gidip muayene olamayan, eczaneden ilaç alamayan bir vatandaş sosyal devlet anlayışına uygun değildir. Esnaftan avukata, doktordan diğer serbest meslek çalışanlarına kadar herkes bu durumda olabilir. Bugün zengin olan, yarın ekonomik sıkıntıya düşebilir" dedi.
UZMANLARDAN YAPILANDIRMA ÇAĞRISI
Uzmanlara göre, prim borçlularının sağlık hizmeti hakkını yeniden kazanabilmesi için borçların yapılandırılması gerekiyor. Uzmanlar, "Prim borcu bulunan vatandaşlara beyaz bir sayfa açmak için yeni bir yapılandırma yasası şart. BAĞ-KUR ve GSS prim borçlarının yeniden düzenlenmesi, hem vatandaşın hem de devletin faydasına olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.