SSK, Bağ-Kur ve Milyonları İlgilendiriyor! Kritik Tarih Açıklandı, Emeklilik Yaşı 65 Olacak
Türkiye’de emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak uygulanırken, bazı sigortalılar için bu yaş 65’e yükseltildi. Özellikle 1 Ocak 2019 sonrası sigortalı olan erkekler ile 1 Ocak 2023 sonrası sigortalı olan kadınlar, artık 65 yaşında emekli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, belirli prim günlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emekli olabilirken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli emeklilik şartları getirildi.
9000 PRİM GÜNÜ ŞARTI BULUNUYOR
8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.
30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik yaşı ise prim günlerinin tamamlanma tarihine göre her iki yılda bir artıyor.
İşçi (4/a) statüsündekiler için 7200 prim günü, esnaf (4/b) ve memurlar (4/c) için ise 9000 prim günü şartı bulunuyor.
Buna göre:
31 Aralık 2025’e kadar prim gününü tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.
2036-2037 yılları arasında prim gününü dolduranlar için yaş sınırı kadınlarda 59, erkeklerde 61 olacak.
2038-2039 yıllarında tamamlayanlar için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 olarak uygulanacak.
2044 ve sonrasında prim gününü tamamlayan erkekler 65 yaşından önce emekli olamayacak. Kadınlar için ise bu şart 2048 yılından itibaren geçerli olacak.
65 YAŞ ŞARTI HANGİ SİGORTALILARI KAPSIYOR?
1 Ocak 2019 ve sonrasında sigortalı olan erkekler, prim günlerini 2044 sonrası tamamlayacakları için 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacak.
1 Ocak 2023 sonrası sigortalı olan kadınlar, 9000 prim gününü ancak 2048 sonrası doldurabilecekleri için 65 yaşında emekli olabilecek.
1 Ocak 2024 sonrası işçi statüsünde sigortalı olan erkekler, 7200 prim gününü 2044 sonrası dolduracağı için 65 yaşından önce emekli olamayacak.
İşçi statüsündeki kadınlar için durum şöyle:
2024’te sigortalı olanlar, prim günlerini 2044-2045 yıllarında doldurursa 63 yaşında, 2046-2047 yıllarında tamamlayanlar ise 64 yaşında emekli olabilecek.
1 Ocak 2048 sonrası prim gününü tamamlayan kadınlar ise 65 yaşında emekli olabilecek.
1 Ocak 2028 sonrası sigortalı olan kadınların emeklilik yaşı ise doğrudan 65 olacak.
Sigorta kaydı erken yapılmış olsa bile, prim günlerini 2048’de tamamlayan herkes 65 yaşından önce emekli olamayacak. Bu düzenleme, erken sigorta kaydı yaptırmış ancak prim günlerini geç tamamlayanları da kapsayacak.
KISMİ EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEMELER
Prim gününü tamamlayamayan sigortalılar için sunulan kısmi emeklilik sisteminde de yeni kurallar getirildi.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, en az 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
30 Nisan 2008 sonrası sigortalılar için kısmi emeklilik süresi 5400 prim gününe çıkarıldı.
İşçi statüsündeki bireyler, normal emeklilik yaşlarına 3 yıl eklenerek kısmi emekliliğe hak kazanacak. Ancak kısmi emeklilik yaşı 65’i aşamayacak.
SON 7 YIL KURALI KALDIRILDI
Daha önce BAĞ-KUR kapsamında olup, son 7 yılın 3,5 yılını SSK statüsünde geçirenler daha erken emekli olabiliyordu. Ancak 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu kural kaldırıldı.
Buna göre, hangi statüde daha fazla çalışıldıysa, o statüye göre emeklilik hakkı tanınacak.