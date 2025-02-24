SSK, Bağ-Kur ve Milyonları İlgilendiriyor! Kritik Tarih Açıklandı, Emeklilik Yaşı 65 Olacak

Sigorta kaydı erken yapılmış olsa bile, prim günlerini 2048’de tamamlayan herkes 65 yaşından önce emekli olamayacak. Bu düzenleme, erken sigorta kaydı yaptırmış ancak prim günlerini geç tamamlayanları da kapsayacak.

KISMİ EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Prim gününü tamamlayamayan sigortalılar için sunulan kısmi emeklilik sisteminde de yeni kurallar getirildi.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, en az 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

30 Nisan 2008 sonrası sigortalılar için kısmi emeklilik süresi 5400 prim gününe çıkarıldı.

İşçi statüsündeki bireyler, normal emeklilik yaşlarına 3 yıl eklenerek kısmi emekliliğe hak kazanacak. Ancak kısmi emeklilik yaşı 65’i aşamayacak.