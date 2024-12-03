SSK, Bağ-Kur ve Memurlara Ne Kadar Zam Geliyor Netleşti! Rakamlar Belli Oldu
TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine göre, SSK, Bağ-Kur ve memurların alacağı 5 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında yapılacak zam oranları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği Ocak ayı zam oranlarını büyük ölçüde belirledi. Açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, enflasyon farkı ne kadar oldu ve kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 defa zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranın hesaplaması ile maaşlarını öğreniyor. TÜİK'in 2024 Kasım ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu.
TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 Kasım ayının enflasyon verisi yüzde 2,24 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 47,09 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 5 aylık yüzde 14,57 artışı garantiledi.