SSK, Bağ-Kur ve Memurlara Ne Kadar Zam Geliyor Netleşti! Rakamlar Belli Oldu

Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 defa zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranın hesaplaması ile maaşlarını öğreniyor. TÜİK'in 2024 Kasım ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu.