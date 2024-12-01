SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilik Uyarısı: Bu Tarihi Kaçıran Yandı, Kök Maaş Farkına Dikkat

"CİDDİ BİR FARK OLUŞACAK"

“Emekli olmuş olanlar için de bir intibak düzenlemesiyle herkesin emekli aylıkları primine göre, yatırdığı prim gün sayısına göre ve ödenen primlere göre, yaşa göre, sigortalılık süresine göre yeniden belirlenmeli. Çözüm bu. Yoksa hala 2024 yılı emeklilik ile 2025 yılı arasında oluşacak farkları konuşmaya devam ederiz. Çünkü arada ciddi bir fark oluşacak.

1.10.2008’den önce memur olanların emeklilik başvuruları 2025 ve sonrası olursa emekli aylıklarında düşme yaşanmaz. Ancak memur, SSK, Bağ-Kur, Banka çalışanlarında olacak.