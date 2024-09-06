SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emeklilerin 2025 Zam Oranı Değişti: İşte Yeni Maaş Hesabı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı sil baştan değişti. SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiriyor. Emekliler 2025 yılında ne kadar maaş alacak. Bütün ayrıntılar ortaya çıktı.
Emekli ve memur maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zamlar, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan enflasyon tahminlerine göre şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte zam oranları üzerindeki beklentiler daha da netleşti.
Temmuz 2024’te yapılan maaş düzenlemesinde memurlara enflasyon farkı ve toplu sözleşme kapsamında %19,31, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise %24,71 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak Ocak 2025'teki zamlar, açıklanan enflasyon tahminlerine göre daha yüksek olacağa benziyor.
OVP’DEKİ REVİZYONLAR ZAM ORANLARINA YANSIYACAK
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), yıl sonu enflasyon tahminlerinde önemli revizyonlar içeriyor. 2024 yılı enflasyon beklentisi %33’ten %41,5’e yükseltilirken, 2025 yılı için bu oran %15,2’den %17,5’e çıkarıldı. Bu tahminler ışığında, Ocak ayında yapılacak zamların daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRA
Hükümetin Ocak 2025’te emekli maaşlarına yönelik gündeminde en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılması bulunuyor. Temmuz ayında 12.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, yeni zamlarla birlikte bu seviyeye ulaşması planlanıyor.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.133 TL
- Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 44.620 TL
- Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 57.464 TL
- Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 51.853 TL
- Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 63.474 TL
- Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 57.439 TL
- Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 72.328 TL
- Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 51.436 TL
- Mühendis 1/4: 58.957 TL → 64.440 TL
- Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 45.785 TL
- Profesör 1/4: 85.671 TL → 93.638 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 61.794 TL
- Vaiz 1/4: 49.161 TL → 53.732 TL
- Avukat 1/4: 56.179 TL → 61.403 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2025 TAHMİNİ)
- Müsteşar (1/1): 63.946 TL → 69.892 TL
- Genel Müdür (1/1): 56.598 TL → 61.861 TL
- Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 22.210 TL → 24.275 TL
- Memur (Lisans, 4/1): 17.388 TL → 19.005 TL
- Öğretmen (1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
- Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): 37.289 TL → 40.756 TL
- Başkomiser (1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
- Polis Memuru (1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
- Hemşire (Lisans, 1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
- Mühendis (1/4): 26.372 TL → 28.824 TL
- Teknisyen (Lise, 1/4): 18.934 TL → 20.694 TL
- Pratisyen Hekim (1/4): 38.926 TL → 42.546 TL
- Profesör (1/4): 46.122 TL → 50.411 TL
- İmam Hatip: 26.568 TL → 29.038 TL
- Avukat (1/4): 26.568 TL → 29.038 TL
Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte maaşlar enflasyon farkı ve hükümetin belirleyeceği zam oranları doğrultusunda yeniden şekillenecek. Tüm gözler, 2024 yılsonu enflasyon verilerinin açıklanacağı Aralık ayında olacak.