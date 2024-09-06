SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emeklilerin 2025 Zam Oranı Değişti: İşte Yeni Maaş Hesabı

Temmuz 2024’te yapılan maaş düzenlemesinde memurlara enflasyon farkı ve toplu sözleşme kapsamında %19,31, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise %24,71 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak Ocak 2025'teki zamlar, açıklanan enflasyon tahminlerine göre daha yüksek olacağa benziyor.