SSK, Bağ-Kur ve Bütün Emeklilere Kötü Haber: Bunu Yapmayanın Maaşı Kesilecek

Emeklilerin maaşlarını almaya devam edebilmeleri için belirli dönemlerde beyanname vermeleri gerekiyor. Bu beyanname, emeklinin gelir durumu ve hak sahipliklerinin güncel olup olmadığını kontrol etmek amacıyla talep ediliyor. Ancak, beyanname sürecini ihmal eden emekliler maaş kesintisi riskiyle karşı karşıya kalacak. Yetkililer, bu konuda emeklilere sürekli uyarılarda bulunarak sürecin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.