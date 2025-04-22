SSK Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Yaşadı! O Banka Promosyon Ödemesinde Rekor Kırdı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacakları maaş zammı için belirleyici olan üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, bankaların promosyon rekabeti yeniden hız kazandı. Emekli maaşlarına ek gelir imkânı sunan promosyonlar, hem yeni emeklilerin hem de bankasını değiştirmek isteyen vatandaşların odağında.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak 2025’te yapılan yüzde 15,74’lük maaş artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emekli gelirleri yükselirken, bankalar da promosyon tekliflerini güncelledi. Emekliler, maaşlarını üç yıl süreyle ilgili bankaya taşıma taahhüdü vererek bu ödemelerden yararlanabiliyor. Promosyon başvuruları bankaların şubelerinden yapılabileceği gibi e-Devlet sistemi üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.
VAKIFBANK 27 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON SUNUYOR
Nisan 2025 itibariyle en yüksek promosyon tekliflerinden biri VakıfBank tarafından sunuluyor. Banka, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme yaparken, Troy Emekli Kartı ile yapılan harcamalara bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar ek nakit fırsatı tanıyor. Toplam promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
TEB'DEN FATURA TALİMATINA EK ÖDEME
TEB, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, iki ya da daha fazla fatura talimatı verilmesi durumunda 9.000 TL ek ödeme sağlıyor. Böylece toplam promosyon 21.000 TL’ye kadar yükseliyor.
YAPI KREDİ VE DENİZBANK'TAN 20 BİN TL ÜZERİ DESTEK
Yapı Kredi, emekli maaşı miktarına göre 15.000 TL’ye kadar temel promosyon sunarken, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı harcaması karşılığında 5.000 TL’ye yakın ek ödeme ile toplam promosyon miktarını 20.000 TL’ye çıkarıyor.
DenizBank ise, 12.000 TL’ye kadar ana promosyonun yanı sıra mobil uygulama kullanımı ve ek bankacılık ürünleriyle birlikte 8.000 TL’ye varan ilave ödeme sunuyor. Toplam promosyon, maaş aralığına göre 20.000 TL’yi aşabiliyor.
KOŞULSUZ PROMOSYONDA ING ÖNE ÇIKIYOR
ING, herhangi bir ek ürün şartı olmadan, sadece maaş taşıma taahhüdü ile emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Bankanın kampanyası, koşulsuz ödeme isteyen emekliler için dikkat çekici bulunuyor.
İŞ BANKASI, ŞEKERBANK VE ZİRAAT BANKASI’NDAN STANDART PROMOSYONLAR
İş Bankası, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunarken, ek şartlar yerine getirildiğinde bu tutar 14.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Şekerbank, benzer şekilde maaş miktarına bağlı olarak 5.000 TL ila 12.000 TL arasında ödeme yapıyor.
Ziraat Bankası ise SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunarak bu yarışta yer alıyor.
QNB FİNANSBANK’TAN EK AVANTAJLARLA 16.200 TL
QNB Finansbank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon verirken, kredi kartı harcamalarına bağlı olarak yıllık 1.200 TL’ye kadar indirim avantajı sağlıyor. Toplam kazanç 16.200 TL’ye kadar çıkabiliyor.
BANKA SEÇİMİNDE SADECE PROMOSYONA DEĞİL, KOŞULLARA DA BAKILMALI
Promosyon kampanyaları, bankadan bankaya değişen ek şartlar içerebiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı kullanımı veya mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemler bazı bankalar tarafından ek ödeme kriteri olarak belirleniyor. Emeklilerin, promosyon miktarının yanı sıra bu koşulları da dikkate alarak tercih yapmaları öneriliyor.