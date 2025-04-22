SSK Bağ-Kur ve Bütün Emekliler Yaşadı! O Banka Promosyon Ödemesinde Rekor Kırdı

VAKIFBANK 27 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON SUNUYOR

Nisan 2025 itibariyle en yüksek promosyon tekliflerinden biri VakıfBank tarafından sunuluyor. Banka, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme yaparken, Troy Emekli Kartı ile yapılan harcamalara bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar ek nakit fırsatı tanıyor. Toplam promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.