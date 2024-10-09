SSK, Bağ-Kur ve 4C Emeklileri Dikkat! O Tarihte Hesabınızı Kontrol Edin
SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerini yakından ilgilendiren iade bilgilerinin detayları netleşti. O banka emekliler için harekete geçti. İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ziraat Bankası, emekli müşterileri için yeni bir kampanya başlatarak toplu para iadesi sunuyor. Emekliler için Ekim ayı sonuna kadar geçerli olan bu kampanya ile Bankkart kullanan emekliler, harcamalarından ek kazanç sağlayabilecekler.
ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE TOPLU PARA İADESİ
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilere, 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatlarının yanı sıra, Bankkart ile yaptıkları alışverişlerden toplamda 1.000 TL’ye kadar iade fırsatı sunuyor. Bankanın emekli dostu kampanyası, 81 ilde geçerli olup Bankkart kullanıcılarını kapsıyor.
Kaynak: Haber Merkezi