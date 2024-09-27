SSK, Bağ-Kur Herkesi İlgilendiriyor! Emeklilik Yaşı Düştü, SGK'dan Açıklama Geldi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile binlerce kişi emekli olmaya devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla EYT kapsamında emeklilik yaşı kadınlarda 38, erkeklerde ise 43 olarak belirlendi. Böylece emeklilik yaşı 4 yıl düşmüş oldu. EYT sonrası emekli sayısı ise merak konusu.
Kaynak: Habertürk
EYT düzenlemesi, Mart 2022’de yürürlüğe girdi ve Nisan 2022’den itibaren uygulamadan yararlananlar emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla yaşlılık aylığı alanların sayısı, önceki yıla göre 2 milyon artış göstererek 11,5 milyon kişiye ulaştı.
2023 yılında yaşlılık aylığı bağlananların büyük bir kısmı 4/1-a (SSK) statüsünde yer alıyor. Bu statüden emekli olanların sayısı 1,9 milyon olarak kaydedildi. 2022 yılında yaşlılık aylığı bağlananların ortalama yaşı 53 iken, 2023 yılında erkeklerde bu rakam 49, kadınlarda ise 48 olarak belirlendi. Böylece kadın ve erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 4 yıl azalarak 53'ten 49'a düştü.
SGK verilerine göre, 2022 yılında yaşlılık aylığı alan SSK’lıların ortalama yaşı erkeklerde 63, kadınlarda 62 iken, 2023 yılında bu ortalama 60’a geriledi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 4/1-b (BAĞ-KUR) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) statüsündeki emeklilerin ortalama yaşı da düştü. 4/1-b'lilerde ortalama yaş 56’dan 51’e, 4/1-c’lilerde ise 54’ten 52’ye geriledi.
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan kadınlar 38, erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyor. EYT öncesi 30’lu yaşlarda emeklilik hakkı yalnızca engelliler için geçerliydi. 2022 yılında 38 yaşında 150 kadına yaşlılık aylığı bağlanırken, bu sayı 2023 yılında 481’e yükseldi. Bu kişilerin en az üçte birinin engelli, kalanlarının ise EYT kapsamında emekli olduğu belirtiliyor.
Erkeklerde 43 yaşında yaşlılık aylığı bağlananların sayısı 2022’de 1.775 iken, 2023 yılında bu rakam 59.583’e çıkarak dikkat çekti. EYT kapsamında 2023 yılında yaklaşık 57 bin erkeğin 43 yaşında emekli olduğu görüldü.