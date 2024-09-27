SSK, Bağ-Kur Herkesi İlgilendiriyor! Emeklilik Yaşı Düştü, SGK'dan Açıklama Geldi

2023 yılında yaşlılık aylığı bağlananların büyük bir kısmı 4/1-a (SSK) statüsünde yer alıyor. Bu statüden emekli olanların sayısı 1,9 milyon olarak kaydedildi. 2022 yılında yaşlılık aylığı bağlananların ortalama yaşı 53 iken, 2023 yılında erkeklerde bu rakam 49, kadınlarda ise 48 olarak belirlendi. Böylece kadın ve erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 4 yıl azalarak 53'ten 49'a düştü.

SGK verilerine göre, 2022 yılında yaşlılık aylığı alan SSK’lıların ortalama yaşı erkeklerde 63, kadınlarda 62 iken, 2023 yılında bu ortalama 60’a geriledi.